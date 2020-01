Realmente não se tem notícias dos resultados das operações envolvendo os soldados

Declarações fortes

O Ministério da Justiça precisa analisar as declarações do coronel Paulo Cesar com relação à Força Nacional. Se procedem, devem ser inclusive investigadas, afinal, pagamos impostos caros para obter de volta o mínimo em qualidade de vida. Segurança é um fator primordial.

Transparência zero

Realmente não se tem notícias dos resultados das operações envolvendo os soldados da Força Nacional. Tomara que a Força Ambiental Nacional que o presidente vai criar, não tenha o mesmo desempenho, neste caso, a Amazônia está fadada a virar churrasco.

Alvo

O vice-governador Major Rocha ao antecipar as eleições de 2020 virou alvo de pancadas nas redes sociais. O aumento da violência é atribuído diretamente à sua atuação. Rocha é acusado de fazer somente política e de ter abandonado a gestão da segurança no estado, coisa que fez com punho de ferro.

Debate digital

O senador Márcio Bittar fez um desafio público ao ex-senador Jorge Viana, para que ele comprove, os resultados de duas décadas de florestania. Para ele, a economia do Acre encolheu. No vídeo, o senador emedebista se declara favorável à flexibilização do uso da Reserva Chico Mendes. “Idolatraram a Florestania e como resultado temos um Acre pobre”.

Serra do Divisor

Ainda de acordo Bittar, ele também defende que as riquezas contidas na Serra do Divisor sejam aproveitadas pelos acreanos. “Vai lá Jorge no Juruá e diga que é contra que se mexa na Serra do Divisor para tirar sequer pedras”, desafiou.

Silêncio

A deputada federal Mara Rocha (PSDB) não se manifestou com relação à proposta de flexibilizar os recursos naturais da Serra do Divisor. Ela foi muito criticada pelas redes sociais, existe, inclusive ameaça de mobilização nacional.

Bestene

O deputado estadual José Bestene está muito otimista com relação aos resultados da geração de emprego e renda no primeiro ano de gestão do governador Gladson Cameli. “Ele arrumou a casa, esse ano vai ser bem melhor, para isso ele conta com uma base de 17 deputados unidos”, disse na rádio Aldeia.

Movimento

Um grupo de progressistas deve encostar a senadora Mailza Gomes (Progressistas-AC) na parede e exigir posições mais duras com relação às pré-candidaturas, inclusive, na capital. Há um movimento que repudia as ações do advogado Luziel Carvalho, para eles, as ações mostram desorganização partidária.

Muito diálogo

Bestene defendeu muito diálogo entre o executivo e as pré-candidaturas em todo o estado. Para os progressistas, o partido deve ser protagonista e não coadjuvante nas eleições desse ano. O PSDB é visto como uma ameaça. O Zeca rechaça, mas, demonstra preocupação.

Sem tempo hábil

A prefeita Socorro Neri não teve tempo e, muito menos, orçamento, para resolver todos os problemas ligados à pavimentação. Aliás, esse é um setor que ela administrou como ninguém, inclusive, com qualidade de obras e trabalhando no inverno.

Cultura no balde

Com apoio cultural do governo do Acre, através da Fundação de Cultura e Comunicação Elias Mansour (FEM), a cantora acreana Kelen Mendes realiza no dia 31 de janeiro, no Teatro Hélio Melo, às 20h, o show musical Tempo de Realeza.

Aspas

“Tempo de Realeza é um show que tem composições de minha autoria com a parceria de alguns outros artistas, a exemplo da Eliana de Castela, cujo poema eu transformei em música. Ele estreou no ano passado no projeto Concerto Didático do Sesc”, disse Kelen.

Filme acreano

Falando em cultura, nessa sexta-feira (31) acontece a exibição do filme do Bruno Aleixo no Cine Teatro Recreito. O apoio cultural visa a arrecadação de recursos para a produção pelo cinema acreano do filme O Pensador. Será às 19h.

