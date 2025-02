Coluna do Dimas Gurgel – Política, economia e atualidades

Ação do governo do estado, em parceria com a Fundhacre, distribui órteses, próteses e calçados ortopédicos no Hospital Regional do Alto Acre.

O vice-prefeito de Brasileia, Amaral do Gelo, representando a gestão municipal, participou nesta sexta-feira (21) da abertura da Oficina Ortopédica Itinerante, realizada no Hospital Regional do Alto Acre. A ação, promovida pelo governo do estado por meio da Fundação Hospitalar Estadual do Acre (Fundhacre), beneficiou mais de 20 pessoas com a entrega de órteses, próteses e calçados ortopédicos.

O evento contou com a presença de autoridades, como o deputado estadual Tadeu Hassem e o secretário de Saúde do Acre, Pedro Pascoal, além de servidores e equipes da saúde estadual e municipal. A iniciativa visa oferecer suporte ortopédico a pacientes que necessitam de dispositivos médicos para melhorar a mobilidade e a qualidade de vida.

Amaral do Gelo destacou a importância da parceria entre o estado e o município para levar serviços essenciais à população. “Essa ação é um exemplo de como a união entre os governos pode gerar resultados positivos para a saúde da nossa comunidade”, afirmou.

A Oficina Ortopédica Itinerante faz parte de um conjunto de ações do governo do estado para ampliar o acesso a tratamentos e equipamentos médicos especializados. Os beneficiados receberam atendimento personalizado e orientações sobre o uso correto dos dispositivos entregues.

A população de Brasileia comemorou a iniciativa, que promove inclusão e melhoria na qualidade de vida de pacientes com necessidades ortopédicas. A expectativa é que novas edições do projeto sejam realizadas, ampliando o alcance dos benefícios.

