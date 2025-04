Coluna do Dimas Gurgel – Polícia, economia e atualidades

“Nem sempre existe o caminho, as vezes é preciso criá-lo, o importante é inserir esperança em cada espaço percorrido” Dimas Gurgel

Tá certo Gladson

O governador do Acre, mais uma vez segue correto em sua linha de raciocínio, exigindo de seus secretários menos gabinete e mais ruas(…)

Não se administra apenas pelas redes sociais

Mesmo sendo algo útil na gestão pública, não se administra uma pasta, sobretudo estadual, por meio apenas das redes sociais, tem que andar e visitar fisicamente

É um direito

O prefeito da capital acreana, Tião Bocalom, tem total direito em colocar seu nome a disposição para uma eventual candidatura ao governo do Acre nas próximas eleições

Caindo em campo

Quem não vem perdendo tempo nos últimos dias, é o deputado estadual Nicolau Junior (PP), o homem não é Deus, porém, está em todos os lugares rsrs

“Essa alma quer reza”

Para alguns, Nicolau é visto como plano (B) em relação ao apoio de Gladson Cameli para o governo em 2026, pode ser e pode não ser, o tempo dirá

Estreitando laços

A vice-governadora do Acre, Mailza Gomes (PP), segue estreitando laços no interior do estado, reunindo e buscando parcerias, errada não está, sabe que tem um caminho longo pela frente(…)

Mal assessorado

O senador da República Alan Rick (União Brasil), segue mal assessorado, precisa de forma urgente corrigir e mexer no tabuleiro, enquanto existe tempo para isso(…)

Tem que conversar com o povo

Não se faz política em pequenos grupos, mais uma vez, Política é a arte de somar, não de dividir e tão pouco subtrair, presta Atenção Alan(…)

Medida acertada

Sem espaço para dúvidas, a decisão do prefeito de Brasileia Carlinhos do pelado em realizar o festival da pesca, foi algo inovador e movimentou os amantes do segmento

Veio para ficar

O evento da pesca além de ser o maior evento cultural apresentado pela prefeitura de Brasileia no ano atual, veio para ficar

Calendário acreano

Além disso, o evento realizado contou com participação e integrantes de vários municípios do Acre, Rondônia, Peru e Bolívia

Evento Internacional

Além de entrar no calendário acreano de cultura, foi o primeiro evento de pesca na região, com grande participação do público internacional

Sérgio Lopes

O prefeito do município de Epitaciolândia Sérgio Lopes, seguiu uma grande agenda na capital federal, Brasília, notícias boas para população devem chegar(…)

Promete ser uma grande festa

A 12ª edição do Circuito Country de Epitaciolândia promete movimentar a região do Alto Acre entre os dias 1º e 4 de maio, o evento terá shows musicais, rodeio, cavalgada, provas equestres, concurso de dança country e a tradicional eleição da Rainha do Rodeio, é muita coisa…

Por essa ninguém esperava

O rio de todos os acreanos, gosta de fato de surpreender, quem diria, assustar a população quase entrando em maio, é a natureza, tem que respeitar(…)

Imoral, mas, dentro da legalidade!

O auxílio alimentação aprovado por unanimidade pelos nobres vereadores da querida cidade de Brasileia, rendeu muito nas redes e nas esquinas

‘Isso pode, Arnaldo?’

Não só pode, como fizeram, se o povo vai lembrar ou esquecer, é uma outra questão

Salve, salve, ó Brasiléia

Com diz parte do Glorioso e lindo Hino, salve, salve, ó Brasileia, sigamos acompanhando cada capítulo escrito em suas páginas

Izabelle Araujo

A vereadora Izabelle Araujo (progressista) segue mesmo sendo a voz da oposição no município, lembrando que a oposição sempre terá voz, algo absolutamente normal e dentro das 4 linhas (…)

Tadeu Hassem

Após destinar o valor global de R$ 500 mil ao esporte de Brasiléia, o deputado estadual Tadeu Hassem (progressista), vem investindo em algo vital na Política o capital humano

Apesar de não pescar um único peixe rsrs

Tadeu estava lá, abraçando, brincando e revendo amigos, algo fundamental na vida e na Política, simples assim(…)

Entrevista para coluna do Dimas Gurgel com o vereador Djahilson Américo

Vereador Djahilson Américo o parlamento mirim é como o senhor imaginava?

A Câmara de Vereadores tem sido, sim, um grande aprendizado. Confesso que, antes de estar aqui dentro, a gente idealiza muita coisa. Imagina que as decisões são sempre técnicas, que o interesse público está em primeiro lugar, e que todos os colegas estão remando na mesma direção. Mas a realidade é um pouco mais complexa. O mais importante é manter o foco, estar na Câmara é ter a chance de fazer a diferença. A missão continua sendo representar bem, ouvir a população, fiscalizar com responsabilidade e legislar com coragem.

O que te levou para a política?

O que me levou para a política foi, acima de tudo, a vontade de transformar a indignação em ação. Sempre me incomodou ver problemas que se repetem ano após ano e a população sendo lembrada só em época de eleição. Entendi que reclamar de fora não bastava, era preciso entrar, disputar espaços, ocupar as cadeiras de decisão e lutar por mudanças reais. A política, pra mim, é ferramenta. É por meio dela que a gente pode garantir direitos, melhorar a vida das pessoas e construir um futuro mais justo.

O povo está descrente da política, o que é necessário fazer para mudar isso?

A descrença do povo na política é compreensível, pois são anos de promessas vazias, escândalos de corrupção e distanciamento entre representantes e representados criaram um abismo de confiança. Para mudar isso, é preciso reconstruir a ponte entre o povo e o poder. Recuperar a fé na política é possível, mas exige uma nova postura de quem está dentro. Política não pode ser palco, tem que ser ferramenta. E só se reconquista a confiança com verdade, constância e coragem.

O orçamento anual da câmara de Brasileia fica em torno de 3 milhões, o senhor acha pouco ou suficiente?

Na minha opinião, nesse momento é suficiente.

Como o senhor analisa a gestão de Carlinhos do Pelado?

A gestão do Prefeito Carlinhos do Pelado, tem sido muito boa nesses primeiros 100 dias, já vemos alguns avanços em algumas áreas, mais sabemos que tem muito para melhorar ainda.

Quais suas prioridades?

Trabalhar com compromisso para o povo; Sempre atender as necessidades da nossa população; Ser um representante comprometido na Câmara Municipal que leva a sério todas as demandas da nossa comunidade da zona urbana e rural; atuar com ética e responsabilidade.

O auxílio alimentação de R$ 600, gerou grande polêmica e revolta na população, como o senhor ver isso?

Esse auxílio é do orçamento do poder legislativo e já vinha sendo discutido há bastante tempo, então, com a aprovação dele, eu irei usá-lo, todos os meses, para ajudar as famílias que estão passando por um momento de Vulnerabilidade Social.

O senhor pretende seguir na Política?

Sim, pretendo continuar na política, mas não por vaidade ou apego a cargo. Pretendo continuar porque acredito no poder que esse espaço tem de transformar realidades. A política, quando bem-feita, muda vidas. E ainda há muito o que fazer.

O que esperar do seu mandato nos próximos anos?

Pode esperar compromisso, presença e resultado. Meu mandato nos próximos anos vai continuar sendo construído com base no diálogo com a população, com responsabilidade e com coragem para enfrentar os desafios.

Agradecimentos e considerações finais…

Ser vereador é mais do que ocupar um cargo. É carregar a voz do povo, enfrentar desafios, tomar decisões difíceis e, acima de tudo, lutar por uma cidade mais justa, mais humana e mais digna para todos. Meu compromisso segue firme. Estou aqui para ouvir, propor, fiscalizar e, sobretudo, honrar cada voto com trabalho sério e transparente. Muito obrigado Dimas Gurgel e jornal oaltoacre

