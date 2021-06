Colono quase fica sem os testículos após ataque de vaca parida na zona rural de Brasiléia

Um favor realizado para um amigo em uma colônia localizada no Ramal da Aurora, com acesso pela BR 317 (Estrada do Pacífico), no km 75, quase terminou mal para R. L. C. de 49 anos. O mesmo estava em uma confraternização de um casamento e foi atender o pedido.

O incidente ocorreu na tarde deste sábado, dia 12, quando o homem foi fazer o favor de ordenhar duas vacas paridas. O jornal oaltoacre conseguiu falar por telefone, já que foi levado para o hospital de Assis Brasil por terceiros, por acharem mais próximo e ser atendido.

Segundo contou, ainda conseguiu fazer a ordenha nas duas vacas, sendo que na segunda, após ser liberada para o curral, ele deu as costas e quando estava subindo na grade do brete, sentiu o golpe por debaixo e foi jogado para cima.

Após o ataque, a vaca teria ido para o outro lado, e quando levantou, sentiu fortes dores na parte de baixo. Ao observar, viu que os chifres da vaca quase lhe arrancaram os testículos e correu para a moto, na tentativa de procurar ajuda.

Foi quando desmaiou devido as dores. A partir daí, as pessoas que estavam no local, o colocou em um carro e o levou para o hospital. Uma equipe do SAMU de Brasiléia ainda foi acionada para interceptar, mas, somente depois soube que o homem tinha sido levado para Assis Brasil, por ser mais próximo.

A vítima contou que foi socorrido na unidade hospitalar e passou por uma pequena cirurgia, conseguindo restaurar o local e se encontra em recuperação sem maiores problemas por enquanto. O homem deverá ficar sem trabalhar por alguns meses até a cicatrização completa.