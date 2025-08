Colono morre em colisão frontal entre motos em ramal de Rio Branco

Gestão compartilhada busca modernizar tratamento de lixo no Acre com apoio do Governo e R$ 20 milhões em emendas

O prefeito de Rio Branco, Tião Bocalom, anunciou nesta sexta-feira (1) um avanço estratégico na política de gestão de resíduos sólidos no Acre. Durante reunião com representantes do Consórcio Intermunicipal de Resíduos Sólidos do Estado do Acre (CINRESO-AC), foi definido que os resíduos de 12 municípios passarão a ser destinados à Usina de Tratamento de Resíduos (UTRE) da capital.

Segundo Bocalom, Rio Branco já se consolidou como referência em destinação adequada de lixo, e a estrutura da UTRE se tornará o ponto central de uma gestão integrada entre os municípios. A expectativa é de que, em até 18 meses, o Governo do Estado apresente um plano estruturado que envolva não apenas a gestão de resíduos, mas também ações para o tratamento de água, esgotamento sanitário e viabilidade de financiamento, com possibilidade de recursos via BNDES ou Caixa Econômica Federal.

“Essa ação tira uma grande responsabilidade das prefeituras, que muitas vezes não têm recursos suficientes para arcar com a gestão de resíduos sozinhas”, ressaltou o prefeito.

O consórcio também avalia soluções logísticas sustentáveis para os municípios mais distantes, especialmente na região do Juruá, onde os custos operacionais são mais altos.

Durante o encontro, Bocalom agradeceu o apoio do governador Gladson Cameli, destacando a “sensibilidade e visão de futuro” do chefe do Executivo estadual. Também foram citados o secretário de Planejamento, coronel Brandão, pela articulação institucional, e a deputada federal Antônia Lúcia, que destinou R$ 20 milhões em emendas parlamentares para a aquisição de veículos especializados no transporte de resíduos.

Presidente da Associação dos Municípios do Acre (AMAC) e do próprio CINRESO-AC, Bocalom afirmou estar confiante nos resultados: “É uma união de forças para resolver problemas históricos da nossa região”.

Compartilhe isso: WhatsApp

Tweet



Telegram



Relacionado

Comentários