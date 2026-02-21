Colono é morto a facadas enquanto dormia após discussão com cunhado na zona rural de Xapuri

Suspeito, de 54 anos, foi preso em flagrante pela Polícia Militar no assentamento Tupá; vítima morreu no local

Um homem de 46 anos foi morto a facadas na noite desta sexta-feira (20), no assentamento Tupá, zona rural de Xapuri, distante cerca de 50 quilômetros da área urbana do município. O crime teria ocorrido após uma rodada de bebida alcoólica entre familiares.

De acordo com informações da Polícia Militar, a guarnição foi acionada por volta das 23h para atender a uma ocorrência de homicídio na comunidade. Ao chegar ao local, os policiais encontraram o suspeito, de 54 anos, completamente embriagado. Ele foi preso em flagrante ainda na cena do crime.

A Polícia Civil foi comunicada e, por determinação do delegado responsável pelo caso, investigadores se deslocaram até o assentamento, acompanhados de um perito do Instituto Médico Legal (IML), para realizar os procedimentos de praxe.

Conforme apurado no local, o autor e a vítima eram cunhados e passaram o dia ingerindo bebida alcoólica. Durante a noite, os dois teriam discutido e entrado em luta corporal, mas, em seguida, fizeram as pazes. A vítima decidiu permanecer na casa do suspeito para passar a noite.

Segundo as investigações preliminares, após a vítima adormecer em um dos cômodos da residência, o suspeito teria se armado com uma faca e desferido vários golpes. O homem não resistiu aos ferimentos e morreu ainda no local.

Após a conclusão da perícia, o corpo foi removido e encaminhado ao Instituto Médico Legal no município de Brasiléia.

O suspeito foi conduzido à Delegacia de Polícia Civil de Xapuri, onde foi autuado em flagrante por homicídio. Antes disso, ele foi levado ao hospital da cidade para realização de exame de corpo de delito, já que apresentava ferimentos decorrentes da luta corporal com a vítima.

