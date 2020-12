Os investigadores da Polícia Civil do município de Brasiléia, distante cerca de 240km da capital do Acre, estão procurando o principal suspeito de ter assassinado o colono João Francisco Kurzoske, de 41 anos de idade na manhã desta quarta-feira, dia 2.

O crime aconteceu no Ramal do Picadão, com acesso no km 69 pela BR 317 (Estrada do Pacífico), sendo descoberto no início da noite, quando vizinhos localizaram o corpo jogado próximo de sua localidade, caído dentro do mato como se alguém tivesse tentando esconder a vítima.

Segundo foi apurado pelos investigadores até o momento, vizinhos teriam escutado tiros pela parte da manhã, possivelmente no momento do crime. João foi morto com dois tiros, sendo um na região do abdômen e um na cabeça, dando a crer que foi o tiro final.

Ainda na linha de investigação, foi descoberto que João pode ter sido vítima de latrocínio, roubo seguido de morte, uma vez que teria dinheiro em casa e nada foi encontrado, e o principal suspeito, teria ido para fazer um acerto de contas entre eles.

A casa foi revirada deixando claro que algo foi procurado até ser encontrado. O suspeito que ainda não teve seu nome divulgado, está sendo procurado pelos agentes. Os familiares informaram que o mesmo se encontra sumido a cerca de dois dias.

O corpo de João foi levado para o IML na Capital, onde passará pelos exames cadavéricos e em seguida ser liberados aos familiares. O caso está em aberto.

