Colono é assassinado com nove tiros na zona rural de Brasileia

Levi Brito Alves, de 52 anos, foi morto a tiros dentro da própria propriedade no ramal do km 10, próximo da BR-317; família encontrou o corpo momentos após o crime.

O colono Levi Brito Alves, de 52 anos, foi assassinado na tarde desta terça-feira (25) em sua propriedade localizada no ramal do km 10, com acesso pela BR-317 (Estrada do Pacífico), na zona rural de Brasileia.

Conforme as primeiras informações levantadas no local, Levi descansava em uma rede na área da casa quando um homem armado com uma pistola calibre .380 se aproximou e realizou vários disparos à queima-roupa.

A vítima ainda tentou fugir após pular da rede, usando os braços para se defender. Ele foi atingido diversas vezes no antebraço e em uma das mãos. A suspeita é de que o tiro fatal tenha atingido a região do abdômen.

Levi percorreu alguns metros até a sala da residência, onde caiu e morreu antes de receber socorro. O corpo foi encontrado pela família, que chegou momentos depois e acionou as autoridades.

Antes da chegada da equipe da Polícia Técnica/IML, foram recolhidas várias cápsulas de calibre .380 e contabilizadas nove perfurações no corpo da vítima.

O caso segue em investigação pela Polícia Civil, enquanto o corpo foi transferido para o IML de Rio Branco para exames periciais.

