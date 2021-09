Colônia de pesca de Rio Branco e Tribunal de Justiça conseguem recursos garantidos por Vanda Milani

Já está na conta do Governo do Estado a quantia de R$ 700 mil oriunda de emenda parlamentar de autoria da deputada Vanda Milani(Solidariedade) no Orçamento Geral da União-OGU/2021.Os recursos, que serão executados pelo próprio governo do Acre via convênio, foram alocados para a construção da Colônia de Pescadores de Rio Branco(R$ 500 mil a cargo do Seinfra, responsável pela elaboração e execução do projeto )e Tribunal de Justiça(R$ 200 mil para custeio). “São recursos que serão empregados em áreas absolutamente importantes da sociedade acreana”, ressaltou a deputada.

A Colônia reúne pescadores artesanais de Rio Branco e busca estimular a atividade pesqueira através da a troca de experiências de manejo com outras comunidades, além de conectar os pescadores com órgãos de Governo a fim de incrementar políticas públicas para o fomento da atividade, possibilitando assim o fortalecimento da entidade e a melhoria da qualidade de vida de seus integrantes “Fortalecer a atividade pesqueira, garantindo recursos para a sede da Colônia dos pescadores em Rio Branco, é contribuir decisivamente para o desenvolvimento de um setor que só vem ampliar a oferta de emprego e renda, tendo como resultado imediato o desenvolvimento econômico e o progresso social em todos os aspectos ”, afirmou a deputada.

Justiça

procuradora de Justiça e Procuradora Geral de Justiça-, Vanda Milani sempre teve(por força de uma carreira jurídica de expressão)- um relacionamento estreito, cordial e de trabalho muitas vezes conjunto com o Tribunal de Justiça do Estado. “Garantir recursos ao Tribunal de Justiça é contribuir para o fortalecimento de um Judiciário cada vez mais ativo na busca da solução de conflitos entre cidadãos ,entidades e Estado. Como parlamentar, é extremamente gratificante poder contribuir num setor que consagra a cidadania e a harmonia das relações sociais”.