Geral
Colisão frontal entre motos deixa quatro jovens feridos em Sena Madureira
Acidente foi registrado por câmeras de segurança na madrugada deste domingo (4) na rua Cunha Vasconcelos. Vítimas foram socorridas e não correm risco de morte
Uma colisão frontal entre duas motocicletas deixou quatro jovens feridos na madrugada de domingo (4) na rua Cunha Vasconcelos, nas proximidades do prédio do Poder Judiciário, em Sena Madureira. Nas imagens de câmeras de segurança registraram o momento exato do acidente, mostrando que um dos motociclistas invadiu a contramão, causando o choque violento.
Populares acionaram o Serviço de Atendimento Móvel de Urgência (SAMU), que prestou os primeiros socorros e encaminhou as vítimas ao Hospital João Câncio Fernandes. Segundo a equipe médica, os jovens sofreram escoriações e cortes, e um deles teve um ferimento na região do supercílio, mas nenhum corre risco de morte.
Após o socorro, foram acionados os órgãos de perícia e a polícia para os procedimentos legais. As câmeras de videomonitoramento têm auxiliado na compreensão da dinâmica do acidente, que segue sob investigação.
Veja vídeo com AcreNews:
Comentários
Geral
Mulher sofre queda e traumatismo leve após escorregar na piscina do Clube dos Bombeiros em Rio Branco
Hérica Amaral, 52 anos, luxou o punho e bateu a cabeça no piso; foi socorrida pelo Samu e levada ao Pronto-Socorro em estado estável
Hérica Amaral Gomes, de 52 anos, ficou ferida após escorregar na beira da piscina e cair na tarde deste domingo (4) no Clube do Corpo de Bombeiros Militar, localizado na Estrada do Panorama, no bairro Panorama, em Rio Branco. De acordo com testemunhas, ela estava se divertindo com amigos quando escorregou, apoiou a mão esquerda no chão — sofrendo uma luxação no punho — e bateu a cabeça, resultando em traumatismo cranioencefálico leve.
O salva-vidas do local prestou os primeiros atendimentos e acionou o Serviço de Atendimento Móvel de Urgência (Samu). Uma ambulância de suporte avançado realizou o socorro e encaminhou Hérica ao Pronto-Socorro de Rio Branco, onde deu entrada em estado de saúde estável. O caso não apresenta gravidade, mas reforça a necessidade de atenção em áreas úmidas e de lazer coletivo.
Comentários
Geral
Polícia Militar localiza motocicleta roubada em Rio Branco
Veículo havia sido furtado no dia 2 de janeiro e foi encontrado abandonado com a chave na ignição
Uma motocicleta com registro de furto/roubo foi recuperada pela Polícia Militar na tarde deste sábado (03), no bairro Triângulo, região do Segundo Distrito de Rio Branco.
De acordo com informações do Grupamento Tático do 2º Batalhão, a guarnição realizava patrulhamento ostensivo pela Rua Padre José quando avistou uma motocicleta abandonada em via pública, com a chave ainda na ignição, o que levantou suspeita por parte dos policiais.
Após consulta aos sistemas oficiais, foi constatado que o veículo possuía registro de furto/roubo datado de 2 de janeiro de 2026. Diante da confirmação, a motocicleta foi recolhida e encaminhada à Delegacia Regional do 2º Distrito, no bairro Cidade do Povo, onde foram adotadas as providências legais para posterior restituição ao proprietário.
A Polícia Militar reforça que ações de patrulhamento seguem intensificadas na região, com o objetivo de coibir crimes patrimoniais e aumentar a sensação de segurança da população.
Comentários
Geral
Homem com 17 passagens é preso por furto na Vila Natalina do governo em Rio Branco
Kelson Alves Lustosa foi abordado portando armas brancas e furtando capacete; histórico inclui crimes variados
Um homem identificado como Kelson Alves Lustosa foi detido no domingo (4) após ser flagrado cometendo furto na Vila Natalina do governo, montada em frente ao Palácio do Governo, em Rio Branco. Durante a abordagem, agentes de segurança constataram que o suspeito portava armas brancas e estava furtando um capacete no local.
Após a identificação, foi verificado que Kelson possui 17 passagens pela polícia, por diversos crimes. Ele foi encaminhado às autoridades competentes para os procedimentos legais. O caso reforça a necessidade de vigilância constante em eventos públicos de grande fluxo, especialmente durante as comemorações de fim de ano.
Você precisa fazer login para comentar.