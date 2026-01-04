Conecte-se conosco

Colisão frontal entre motos deixa quatro jovens feridos em Sena Madureira

1 hora atrás

Acidente foi registrado por câmeras de segurança na madrugada deste domingo (4) na rua Cunha Vasconcelos. Vítimas foram socorridas e não correm risco de morte

Populares que viram a colisão acionaram imediatamente o Serviço de Atendimento Móvel de Urgência (SAMU). Foto: captada 

Uma colisão frontal entre duas motocicletas deixou quatro jovens feridos na madrugada de domingo (4) na rua Cunha Vasconcelos, nas proximidades do prédio do Poder Judiciário, em Sena Madureira. Nas imagens de câmeras de segurança registraram o momento exato do acidente, mostrando que um dos motociclistas invadiu a contramão, causando o choque violento.

Populares acionaram o Serviço de Atendimento Móvel de Urgência (SAMU), que prestou os primeiros socorros e encaminhou as vítimas ao Hospital João Câncio Fernandes. Segundo a equipe médica, os jovens sofreram escoriações e cortes, e um deles teve um ferimento na região do supercílio, mas nenhum corre risco de morte.

O condutor da CG teria tentado desviar um buraco na via, invadiu a pista oposta e bateu violentamente no outro veículo. Foto: captada 

Após o socorro, foram acionados os órgãos de perícia e a polícia para os procedimentos legais. As câmeras de videomonitoramento têm auxiliado na compreensão da dinâmica do acidente, que segue sob investigação.

A colisão frontal aconteceu na madrugada de domingo, 4, na Rua Cunha Vasconcelos, Bairro Centro. Foto: captada 

Veja vídeo com AcreNews:

Mulher sofre queda e traumatismo leve após escorregar na piscina do Clube dos Bombeiros em Rio Branco

42 minutos atrás

4 de janeiro de 2026

Hérica Amaral, 52 anos, luxou o punho e bateu a cabeça no piso; foi socorrida pelo Samu e levada ao Pronto-Socorro em estado estável

Durante a queda, a mulher apoiou a mão esquerda no chão, sofrendo uma luxação no punho, além de bater a cabeça no piso, o que resultou em um traumatismo cranioencefálico (TCE) de natureza leve. Foto: captada 

Hérica Amaral Gomes, de 52 anos, ficou ferida após escorregar na beira da piscina e cair na tarde deste domingo (4) no Clube do Corpo de Bombeiros Militar, localizado na Estrada do Panorama, no bairro Panorama, em Rio Branco. De acordo com testemunhas, ela estava se divertindo com amigos quando escorregou, apoiou a mão esquerda no chão — sofrendo uma luxação no punho — e bateu a cabeça, resultando em traumatismo cranioencefálico leve.

O salva-vidas do local prestou os primeiros atendimentos e acionou o Serviço de Atendimento Móvel de Urgência (Samu). Uma ambulância de suporte avançado realizou o socorro e encaminhou Hérica ao Pronto-Socorro de Rio Branco, onde deu entrada em estado de saúde estável. O caso não apresenta gravidade, mas reforça a necessidade de atenção em áreas úmidas e de lazer coletivo.

Hérica A. Gomes, ficou ferida após escorregar na beira de uma piscina e cair no Clube do Corpo de Bombeiros Militar, localizado na Estrada do Panorama, no bairro Panorama, região do São Francisco, em Rio Branco. Foto: captada 

Polícia Militar localiza motocicleta roubada em Rio Branco

47 minutos atrás

4 de janeiro de 2026

Veículo havia sido furtado no dia 2 de janeiro e foi encontrado abandonado com a chave na ignição

Uma motocicleta com registro de furto/roubo foi recuperada pela Polícia Militar na tarde deste sábado (03), no bairro Triângulo, região do Segundo Distrito de Rio Branco.

De acordo com informações do Grupamento Tático do 2º Batalhão, a guarnição realizava patrulhamento ostensivo pela Rua Padre José quando avistou uma motocicleta abandonada em via pública, com a chave ainda na ignição, o que levantou suspeita por parte dos policiais.

Após consulta aos sistemas oficiais, foi constatado que o veículo possuía registro de furto/roubo datado de 2 de janeiro de 2026. Diante da confirmação, a motocicleta foi recolhida e encaminhada à Delegacia Regional do 2º Distrito, no bairro Cidade do Povo, onde foram adotadas as providências legais para posterior restituição ao proprietário.

A Polícia Militar reforça que ações de patrulhamento seguem intensificadas na região, com o objetivo de coibir crimes patrimoniais e aumentar a sensação de segurança da população.

Homem com 17 passagens é preso por furto na Vila Natalina do governo em Rio Branco

48 minutos atrás

4 de janeiro de 2026

Kelson Alves Lustosa foi abordado portando armas brancas e furtando capacete; histórico inclui crimes variados

Após a identificação, foi verificado que o homem possui 17 passagens pela polícia, por diversos crimes. Foto: captada 

Um homem identificado como Kelson Alves Lustosa foi detido no domingo (4) após ser flagrado cometendo furto na Vila Natalina do governo, montada em frente ao Palácio do Governo, em Rio Branco. Durante a abordagem, agentes de segurança constataram que o suspeito portava armas brancas e estava furtando um capacete no local.

Após a identificação, foi verificado que Kelson possui 17 passagens pela polícia, por diversos crimes. Ele foi encaminhado às autoridades competentes para os procedimentos legais. O caso reforça a necessidade de vigilância constante em eventos públicos de grande fluxo, especialmente durante as comemorações de fim de ano.

