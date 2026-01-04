Colisão frontal entre motos deixa quatro jovens feridos em Sena Madureira

Acidente foi registrado por câmeras de segurança na madrugada deste domingo (4) na rua Cunha Vasconcelos. Vítimas foram socorridas e não correm risco de morte

Uma colisão frontal entre duas motocicletas deixou quatro jovens feridos na madrugada de domingo (4) na rua Cunha Vasconcelos, nas proximidades do prédio do Poder Judiciário, em Sena Madureira. Nas imagens de câmeras de segurança registraram o momento exato do acidente, mostrando que um dos motociclistas invadiu a contramão, causando o choque violento.

Populares acionaram o Serviço de Atendimento Móvel de Urgência (SAMU), que prestou os primeiros socorros e encaminhou as vítimas ao Hospital João Câncio Fernandes. Segundo a equipe médica, os jovens sofreram escoriações e cortes, e um deles teve um ferimento na região do supercílio, mas nenhum corre risco de morte.

Após o socorro, foram acionados os órgãos de perícia e a polícia para os procedimentos legais. As câmeras de videomonitoramento têm auxiliado na compreensão da dinâmica do acidente, que segue sob investigação.

