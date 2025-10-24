Acre
Colisão frontal deixa mulher gravemente ferida na zona rural de Vista Alegre do Abunã
Uma colisão frontal entre dois veículos deixou uma mulher gravemente ferida na tarde desta quinta-feira (23), na zona rural de Vista Alegre do Abunã, a cerca de sete quilômetros da BR-364, no Ramal São Sebastião.
De acordo com informações apuradas pela reportagem, um Volkswagen Gol, de cor prata, seguia em direção a uma fazenda quando foi atingido frontalmente por um Fiat Strada, de cor branca, que trafegava no sentido oposto. O motorista do Strada teria perdido o controle do veículo ao passar por uma depressão na estrada, provocando o impacto violento.
Com a batida, o Strada rodou na pista e parou na mesma direção do Gol. O motorista e os passageiros do Strada não se feriram, enquanto no Gol, a passageira Maria Luiza de Moura Frias, de 50 anos, sofreu ferimentos graves. O condutor, identificado como Gilvan, esposo da vítima, teve apenas escoriações leves.
Maria Luiza foi socorrida e levada inicialmente à unidade de saúde de Vista Alegre do Abunã. Devido à gravidade dos ferimentos, foi transferida para o Hospital Regional de Extrema e, em seguida, encaminhada ao Pronto-Socorro de Urgência e Emergência de Rio Branco (AC).
Na capital, a paciente deu entrada no Setor de Traumatologia, onde foi diagnosticada com fratura na bacia e escoriações pelo corpo. Após avaliação médica, foi encaminhada ao setor de Ortopedia, onde deverá passar por cirurgia. O estado de saúde de Maria é considerado estável.
A Polícia Militar esteve no local do acidente, colheu informações e ouviu os envolvidos. O condutor do Fiat Strada prestou esclarecimentos e foi liberado em seguida. As causas do acidente serão apuradas.
Acre
Lukas Agustinho será atração da Marcha para Jesus em Cruzeiro do Sul
Tendo como atração principal o cantor Lukas Agustinho, a Marcha para Jesus 2025 em Cruzeiro do Sul será realizada no dia 22 de novembro. A saída será na Avenida Mâncio Lima e na chegada, na Praça Orleir Cameli, será realizado o show a partir das 20h30.
O evento é realizado pela Associação dos Ministros do Evangelho do Acre -Ameacre, com apoio da Prefeitura de Cruzeiro do Sul e governo do Estado. Os detalhes da Marcha, de acordo com o pastor Normando Júnior, serão definidos no dia 1º de novembro, em um café da manhã com os pastores das denominações evangélicas do município.
“O início da Marcha será lá no final da Avenida Coronel Mâncio Lima, corta toda a Avenida, entra na avenida principal da cidade no centro ali, perto do semáforo da ponte e vai em direção ao coreto em frente à catedral, onde estará o palco do show do Lukas Agustinho. Tudo com relação à Marcha será definido nesse café da manhã com os pastores“, pontuou.
Acre
RBTrans reforça fiscalização e promete combate contínuo ao transporte irregular
Após a operação realizada nesta quinta-feira, 23, no ponto de mototáxi próximo ao Terminal Urbano, a Superintendência Municipal de Transportes e Trânsito (RBTrans) reforçou que as ações de fiscalização serão permanentes e abrangem todo o perímetro urbano de Rio Branco. O órgão destaca que o objetivo não é apenas punir, mas garantir a segurança de passageiros e valorizar os profissionais que atuam de forma regular.
As ações, que abrangem tanto veículos de duas quanto de quatro rodas, vêm ocorrendo de forma contínua e preventiva, com resultados em diferentes pontos da cidade.
Segundo a RBTrans, agentes recolheram seis motocicletas ao pátio do Detran-AC e lavraram sete notificações por infrações administrativas e documentais. As equipes chegaram ao local após denúncias que apontavam a atuação de cerca de 11 mototaxistas sem o devido credenciamento. Parte das irregularidades foi confirmada durante a abordagem.
As ações da autarquia seguem as diretrizes da Lei Municipal nº 2.310/2018, que regula o serviço de mototáxi, da Lei nº 2.294/2018, que disciplina o transporte por aplicativos, e do Código de Trânsito Brasileiro (Lei Federal nº 9.503/1997).
Veja a nota na íntegra:
NOTA DE ESCLARECIMENTO – RBTRANS
A Superintendência Municipal de Transportes e Trânsito de Rio Branco (RBTRANS) esclarece que as operações de fiscalização realizadas por seus agentes são rotineiras e contínuas, abrangendo tanto veículos de duas quanto de quatro rodas, com o objetivo de garantir a segurança viária e a integridade dos usuários dos serviços de transporte público e privado.
Na manhã desta quinta-feira, 23 de outubro de 2025, foi realizada uma operação de fiscalização no ponto de mototáxi nas proximidades do Terminal Urbano, após denúncias recebidas por telefone e via WhatsApp institucional da RBTRANS, relatando que cerca de 11 mototaxistas atuavam irregularmente no local, inclusive sem credenciamento ou habilitação adequada para o exercício da atividade remunerada.
Diante das denúncias, confirmadas por outros três mototaxistas regulares, a equipe de fiscalização deslocou-se até o ponto indicado, onde foi constatada parcial veracidade das informações. Como resultado da operação:
06 motocicletas foram recolhidas ao pátio do DETRAN-AC;
07 notificações foram lavradas por infrações administrativas e documentais;
e credenciais de alguns condutores foram retidas para conferência.
Durante a ação, mototaxistas devidamente credenciados elogiaram o trabalho da fiscalização, reconhecendo a importância da atuação da RBTRANS para coibir o transporte irregular e preservar a imagem da categoria que atua dentro da legalidade.
A RBTRANS reforça que atua sempre dentro dos parâmetros legais, observando:
Lei Municipal nº 2.310/2018, que disciplina o serviço de mototáxi no âmbito do município;
Lei Municipal nº 2.294/2018, que regula o transporte individual privado de passageiros por meio de plataformas digitais;
e o Código de Trânsito Brasileiro (Lei Federal nº 9.503/1997), especialmente os artigos 230, 231 e 162, que tratam da condução de veículos em desacordo com a legislação, bem como da segurança no transporte de passageiros.
As operações continuarão de forma permanente, abrangendo também os pontos denunciados e locais de grande fluxo de passageiros, inclusive para coibir aliciamento irregular em terminais, rodoviárias e aeroportos, sem o devido credenciamento junto à RBTRANS.
Todas as medidas têm caráter preventivo, educativo e corretivo, visando a ordem pública, a segurança no trânsito e o respeito aos profissionais regularizados.
CLENDES VILAS BOAS
SUPERINTENDENTE Municipal de Transportes e Trânsito – RBTRANS
Prefeitura de Rio Branco
Compromisso com a legalidade, segurança e mobilidade urbana.
Acre
Secretária Suly Guimarães participa da 14ª Conferência Estadual de Assistência Social, que celebra 20 anos do SUAS
A secretária municipal de Assistência Social de Brasiléia, Suly Guimarães, participou nesta quarta-feira (22), em Rio Branco, da 14ª Conferência Estadual de Assistência Social, acompanhada de sua equipe técnica.
O evento, que marca os 20 anos do Sistema Único de Assistência Social (SUAS), é considerado um dos mais importantes espaços de debate, avaliação e fortalecimento das políticas públicas de assistência social no Acre.
A abertura oficial contou com a presença do governador Gladson Cameli, da vice-governadora e secretária de Assistência Social e Direitos Humanos (SEASDH), Mailza Assis, e do presidente do Conselho Estadual de Assistência Social (Ceas), Gabriel Maia Gelpke.
Durante a conferência, foram celebrados os avanços e conquistas do SUAS ao longo das últimas duas décadas, além de discutidas novas diretrizes e estratégias para o aprimoramento do sistema, reforçando o compromisso com o atendimento humanizado e a inclusão social em todo o estado.
