Colisão entre três motos deixa mulher gravemente ferida em Cruzeiro do Sul

Vítima, que era dependente químico e vivia em situação de rua, foi encontrada com o rosto em poça de lama; Samu constatou óbito e caso será investigado

Um homem conhecido popularmente como “Vaval” foi encontrado morto na manhã desta sexta-feira (4), no bairro Remanso, em Cruzeiro do Sul. A causa da morte ainda não foi confirmada, mas o corpo foi localizado caído, com o rosto próximo a uma poça de lama, conforme relatos de moradores e imagens do local.

Vaval, que era dependente químico e vivia em situação de rua em uma das esquinas do bairro, teria histórico de convulsões, segundo informações extraoficiais. Testemunhas sugerem que uma crise convulsiva pode tê-lo feito cair com o rosto na lama, levando à asfixia. No entanto, as circunstâncias exatas do óbito ainda serão apuradas pelas autoridades.

O Serviço de Atendimento Móvel de Urgência (Samu) foi acionado, mas apenas constatou o falecimento no local. O corpo foi removido pelo Instituto Médico Legal (IML) para exames que possam esclarecer a causa da morte.

Contexto:

A vítima era figura conhecida na comunidade, onde vivia há anos em condições precárias.

Casos de mortes de pessoas em situação de rua, muitas vezes associadas a crises de saúde ou violência, têm sido registrados com frequência na região.

A Polícia Civil deve abrir investigação para descartar ou confirmar possíveis indícios de violência.

Reação da comunidade:

Moradores do bairro lamentaram a morte de Vaval, lembrando-o como uma pessoa “inofensiva”. Alguns relataram que ele já havia sofrido crises de saúde públicas anteriormente, mas não recebia acompanhamento adequado.

O que dizem as autoridades:

A Delegacia de Homicídios de Cruzeiro do Sul aguarda o laudo do IML para definir os próximos passos. Enquanto isso, a Secretaria Municipal de Assistência Social foi notificada sobre o caso, que reacende o debate sobre a falta de políticas para dependentes químicos e população em situação de rua no município.

Dados alarmantes:

Cruzeiro do Sul registrou 12 mortes de pessoas em situação de rua em 2023/24/25, segundo levantamento informal de ONGs locais.

70% dos casos envolveram dependentes químicos sem acesso a tratamento.

O caso será atualizado conforme novas informações forem divulgadas pelas autoridades competentes.

Compartilhe isso: WhatsApp

Tweet



Telegram



Relacionado

Comentários