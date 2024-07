Colisão entre motos deixa um morto e dois feridos no interior do Acre

Anderson Bodanese (Assessoria)

O presidente da Assembleia Legislativa do Acre (Aleac), deputado Luiz Gonzaga, participou nesta quarta-feira (10) da assinatura do compromisso para fortalecimento da rota bioceânica durante Encontro Trinacional da Integração Rota Quadrante Rondon, em Rio Branco. Gonzaga esteve acompanhado da vice-governadora Mailza Assis, do vice-governador de Rondônia, Sérgio Gonçalves e autoridades peruanas e bolivianas.

O encontro visa colocar o estado do Acre como protagonista nas discussões para viabilizar a consolidação do corredor interoceânico, como via principal do comércio exterior do sudoeste da Amazônia brasileira.

Para o presidente Gonzaga, que tem feito diversas viagens ao Peru e Brasília em busca de estreitar os laços comerciais entre Acre e Peru, a assinatura do comprimisso de fortalecimento da rota comercial é importante para trazer ainda mais desenvolvimento ao estado do Acre. O parlamentar aproveitou para parabenizar o presidente Lula e governador Gladson Cameli por incentivar o debate do comércio bilateral.

“Essa é uma prova que os governos federal e estadual apoiam o projeto de integração. É importante trabalharmos em conjunto para trazer ainda mais desenvolvimento ao nosso estado. Quero parabenizar o presidente Lula e o governador Gladson pelo incentivo que estão dando para que esse sonho se concretize”, disse.

Gonzaga também destacou o trabalho do Legislativo para buscar investimentos e geração de emprego e renda ao povo acreano.

“A Aleac tem compromisso com o desenvolvimento e queremos ver o nosso estado crescer. Estivemos no Peru e vimos de perto o potencial dos nossos produtos e como podemos comprar produtos peruanos mais baratos. Então temos que nos unir e aproveitar o pontencial que do Acre e países da América do Sul”, concluiu.

Durante dois dias o evento reunirá diversas autoridades nacionais e internacionais ligadas ao tema, bem como, um conjunto de técnicos e pesquisadores que estarão reunidos para discutir os problemas e soluções, para avançar nas ações necessárias para a consolidação do corredor.

Participaram do encontro a vice-governadora Mailza Assis, vice-governador de Rondônia, Sério Gonçalves, presidente Luiz Gonzaga, prefeito de Atalaya, Francisco Mendoza, prefeita de Pucallpa, Janeth Castagne, representantes do governo de Beni, Tatiana Paniagua, do governo de Madre de Dios, Maria Miroslava, a diretora de Comércio de Yucaiali, Nancy Garcia, cônsul do Peru em Rio Branco, Pedro Rubin, e demais autoridades.

