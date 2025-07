Colisão entre motos deixa três feridos, um em estado grave, em cruzamento movimentado de Rio Branco

Um grave acidente envolvendo duas motocicletas deixou três pessoas feridas na noite desta sexta-feira (11), na Avenida Getúlio Vargas, próximo ao cruzamento com a Rua Francisco Neri, no Conjunto Solar, em Rio Branco. Uma das vítimas, uma jovem de 19 anos, sofreu ferimentos graves e precisou ser encaminhada ao Pronto-Socorro da capital.

De acordo com informações colhidas no local, Cauã Braga de Araújo conduzia uma motocicleta Honda Fan, de cor prata, e levava na garupa sua namorada, Maria Vitória Bandeira Rock, de 19 anos. O casal trafegava no sentido bairro–centro quando, ao se aproximar do cruzamento, foi surpreendido por outra motocicleta — uma Honda PCX cinza, pilotada por Thaís Holanda Mesquita da Silva, também de 19 anos, que teria invadido a preferencial, provocando a colisão.

Com o impacto, os três foram arremessados ao solo. Maria Vitória sofreu uma lesão grave com exposição de patela no joelho direito e múltiplas escoriações. O coronel da reserva da Polícia Militar, Gleyson Dantas, que passava pelo local, prestou os primeiros socorros com auxílio de um policial militar. Ele aplicou um torniquete para conter o sangramento até a chegada do Serviço de Atendimento Móvel de Urgência (Samu).

Uma ambulância de suporte básico foi enviada e realizou o atendimento da jovem, que foi encaminhada ao Pronto-Socorro de Rio Branco. Thaís Holanda, condutora da segunda moto, sofreu apenas escoriações leves e foi levada à UPA Franco Silva, na Baixada da Sobral. Já Cauã, apesar das escoriações, não precisou ser hospitalizado.

Policiais militares isolaram a área e acionaram a perícia técnica para os procedimentos de praxe. O caso deve ser investigado para apurar as circunstâncias e responsabilidades do acidente.

