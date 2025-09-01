Colisão entre motos deixa homem em estado grave e outro ferido em Rio Branco

Um grave acidente envolvendo duas motocicletas deixou dois homens feridos na tarde desta segunda-feira (1º), no cruzamento das ruas Bom Jesus e Chico Mendes, no bairro Novo Calafate, em Rio Branco.

Os motociclistas foram identificados como Marrilson de Araújo Cavalcante, de 35 anos, e Lucas Albuquerque de Almeida, de 27. Segundo testemunhas, Marrilson seguia pela Rua Chico Mendes, em uma moto Biz, quando um problema mecânico no freio o impediu de parar. Ele acabou invadindo a via preferencial, onde passava Lucas em uma motocicleta Titan branca, no sentido contrário.

Com a colisão, ambos foram arremessados ao chão. Lucas sofreu escoriações nas mãos e pés, além de uma luxação no tornozelo direito, sendo levado ao pronto-socorro em estado estável. Já Marrilson teve afundamento de crânio, escalpelamento na parte superior da cabeça com exposição óssea e sangramento pelo ouvido, caracterizando traumatismo cranioencefálico. Devido à gravidade, precisou ser entubado ainda no local pela equipe médica.

O Serviço de Atendimento Móvel de Urgência (Samu) enviou duas ambulâncias — uma de suporte básico e outra avançado — para o resgate das vítimas. Policiais do Batalhão de Trânsito atenderam a ocorrência, mas as motocicletas não estavam mais no local, pois foram retiradas por amigos dos envolvidos, supostamente por problemas de documentação.

Uma equipe da BPTrans esteve no pronto-socorro, onde Lucas relatou o acidente. O caso foi registrado em Boletim de Acidente de Trânsito (BAT).