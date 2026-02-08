Cotidiano
Colisão entre motocicletas deixa três feridos no bairro Vitória, em Rio Branco
Acidente ocorreu no entroncamento da Rua Luiz Gonzaga com a Travessa Joaquim Macedo; vítimas foram socorridas pelo Samu e levadas ao Pronto-Socorro
O entregador Acsson Pereira da Silva, de 20 anos, e o casal Josué Gonçalves da Silva, de 26, e Ana Paula Barbosa Barroso, de 29 anos, ficaram feridos após um acidente de trânsito envolvendo duas motocicletas na tarde deste domingo (8), no entroncamento da Rua Luiz Gonzaga com a Travessa Joaquim Macedo, no bairro Vitória, em Rio Branco.
De acordo com testemunhas, Acsson trafegava em uma motocicleta Honda PCX, de cor cinza e placa QWN-3G53, no sentido bairro–centro, quando Josué e Ana Paula, que seguiam em uma Yamaha Fazer, também de cor cinza e placa SQQ-6F62, invadiram a preferencial ao realizarem uma conversão sucessiva à direita, colidindo com a motocicleta do entregador.
Com o impacto da batida, Acsson perdeu a consciência e sofreu escoriações, além de cortes nos lábios e no rosto. Já Josué apresentou múltiplas escoriações, enquanto Ana Paula teve ferimento na perna esquerda, além de escoriações pelo corpo.
O Serviço de Atendimento Móvel de Urgência (Samu) foi acionado, e duas ambulâncias, sendo uma de suporte básico e outra de suporte avançado, foram enviadas ao local. Após os primeiros atendimentos, as vítimas foram encaminhadas ao Pronto-Socorro de Rio Branco, todas com estado de saúde estável.
Policiais Militares do Batalhão de Policiamento de Trânsito estiveram no local, isolaram a área e realizaram os procedimentos de praxe. Após a conclusão dos trabalhos, as motocicletas foram retiradas por amigos e familiares dos envolvidos.
Comentários
Cotidiano
Porto Acre derrota o Calafate e estreia com vitória no Rainhas da Bola
O time do Porto Acre derrotou o Calafate por 4 a 3 neste domingo, 8, na quadra do Colégio Lourenço Filho, e estreou com vitória no Campeonato Rainhas da Bola de Futsal, no feminino. Os outros resultados da 1ª rodada foram: Assermurb 14 x 0 RB HuniKuin, Veneza 6 x 3 Boleiras e Borussia 4 x 4 Real Sociedade.
“Tivemos bons jogos na rodada de abertura e não tenho dúvida do sucesso da competição. Não teremos jogos no domingo de Carnaval e o torneio retorna no dia 22”, disse o coordenador do Rainhas da Bola, professor Marcelo Fontenele.
Comentários
Cotidiano
Dudu deve ganhar uma vaga entre os titulares no Rio Branco
O técnico Ulisses Torres comandou um trabalho tático neste domingo, 8, no José de Melo, e começou a definir os titulares do Rio Branco para o confronto diante da Adesg pela 5ª rodada da fase de classificação do Campeonato Estadual Sicredi de 2026. A partida será realizada na terça, 10, a partir das 19 horas, na Arena da Floresta.
“Teremos um grupo ainda mais forte contra a Adesg e estou avaliando algumas possibilidades. A partida é chave nesta disputa por uma vaga na semifinal”, comentou Ulisses Torres.
Dudu entre os titulares
O lateral esquerdo Dudu trabalhou entre os titulares e deve ser o substituto de Antônio, negociado com o futebol da Islândia.
“Venho trabalhando duro em busca de uma oportunidade. Essa chance pode surgir no próximo jogo e espero a confirmação do professor(Ulisses Torres)”, disse Dudu.
Último treinamento
O elenco do Rio Branco faz nesta segunda, 9, no José de Melo, o último treinamento antes da partida.
“Vamos seguir com o nosso planejamento. Ainda temos objetivos para conquistar”, afirmou o treinador.
Comentários
Cotidiano
Morador em situação de rua é espancado a golpes de ripa no bairro Papouco, em Rio Branco
Vítima teria sido submetida a “disciplina” imposta por facção criminosa; homem foi socorrido pelo Samu e levado à UPA
O morador em situação de rua Antônio José Rodrigues Santana, de 41 anos, foi brutalmente agredido a golpes de ripa na tarde deste sábado (7), na Rua Rui Barbosa, no bairro Papouco, em Rio Branco. Segundo relatos de testemunhas, a agressão teria sido uma espécie de “disciplina” aplicada por integrantes de uma organização criminosa que atua na região.
De acordo com as informações, Antônio foi abordado por membros da facção e passou a ser violentamente espancado, sofrendo golpes nas costas, costelas, abdômen e pernas, além de apresentar hematomas no rosto. Mesmo bastante ferido, o homem conseguiu caminhar até as proximidades do Hotel do Papai, onde acabou caindo na calçada, sem forças para continuar.
Populares acionaram o Serviço de Atendimento Móvel de Urgência (SAMU), que enviou uma ambulância de suporte básico ao local. Após receber os primeiros atendimentos, a vítima foi encaminhada à Unidade de Pronto Atendimento (UPA) Franco Silva, na Baixada da Sobral, em estado de saúde estável.
Até o momento, a Polícia Militar não foi acionada para atender a ocorrência. O caso expõe mais uma vez a vulnerabilidade de pessoas em situação de rua e a atuação de facções criminosas em áreas da capital acreana.
Você precisa fazer login para comentar.