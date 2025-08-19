Colisão entre motocicletas deixa três feridos no bairro Vila Acre, em Rio Branco

Uma das vítimas sofreu trauma na cabeça; condutor sem CNH foi levado à delegacia

Na noite desta terça-feira (19), um acidente envolvendo duas motocicletas deixou três pessoas feridas no km 9 da Rodovia AC-40, em frente à Casa de Carne Boi Verde, no bairro Vila Acre, em Rio Branco.

Segundo informações, Alda da Silva Rodrigues, de 45 anos, conduzia uma Honda/CG 160 Fan de cor cinza e levava como passageira Ketly Rodrigues Marinho, de 22 anos, no sentido centro/bairro. Ao tentar acessar o pátio de um posto de combustível, fez uma conversão à esquerda e acabou colidindo frontalmente com uma Honda/CG Titan preta, pilotada por Francisco Pedro Silva do Nascimento, que seguia no sentido contrário.

Com o impacto, os três foram arremessados ao chão e sofreram ferimentos. O Serviço de Atendimento Móvel de Urgência (Samu) foi acionado e encaminhou duas ambulâncias ao local.

Alda apresentava sangramento na boca, laceração no lábio inferior e múltiplas escoriações, enquanto Ketly sofreu perda momentânea de consciência, trauma na cabeça e dores na perna direita. Ambas foram levadas ao setor de traumatologia do Pronto-Socorro de Rio Branco, onde permanecem em estado estável. Já Francisco sofreu escoriações no braço direito e no pé esquerdo, recebeu atendimento médico e foi conduzido à Delegacia de Flagrantes (Defla), pois não possui Carteira Nacional de Habilitação (CNH).

De acordo com o Batalhão de Policiamento de Trânsito (BPTRAN), a motocicleta de Francisco foi apreendida por estar com licenciamento em atraso. A perícia técnica não conseguiu realizar os levantamentos no local, já que os veículos haviam sido removidos antes da chegada da equipe.

