Colisão entre motocicletas deixa dois jovens gravemente feridos no Ramal do Monteiro, em Cruzeiro do Sul

Cidades que recebem ou querem receber os recursos do VAAR precisam ter a BNCC da Computação do ensino infantil ao fundamental 2

As cidades que recebem recursos do VAAR (Valor Aluno Ano por Resultados), do novo Fundeb, precisam correr para não perder recursos em 2026, quando passa a ser obrigatório a inclusão do ensino digital e computacional na grade curricular visando melhorar a gestão e os resultados educacionais.

Especialista no tema, o CEO da CyberGênios, Guilherme Tafelli, explica que os municípios que recebem ou querem receber os recursos do VAAR precisam ter a BNCC da Computação do ensino infantil ao fundamental 2 a partir de 2026 nas escolas. “É um montante significativo, principalmente para as cidades de pequeno porte. Todos os municípios de Minas Gerais e do Brasil estão aptos a receber esse recurso e quem não se enquadrar à Lei poderá inclusive receber sanções”, afirma.

As normas estabelecidas pelo MEC incluem o uso de plataformas digitais e implementação de metodologias de aprendizagem e gamificação. De acordo com Tafelli, o planejamento das Secretarias Municipais de Educação também precisa aliar infraestrutura, currículo e a formação de docentes.

Embora a Política de Inovação Educação Conectada tenha sido instituída em 2021 e as normas sobre Computação na Educação Básica publicadas e incorporadas à Base Nacional Comum Curricular (BNCC), foi em julho deste ano que a metodologia de avaliação para as cidades acessarem recursos do VAAR foi aprovada pelo Ministério da Educação (MEC).

O CEO destaca que o ensino da computação vai além do laboratório de informática nas escolas e abrange o ensino do letramento digital, destacando como a criança convive em sociedade e se comporta em assuntos como segurança digital e cyberbullying.

Uma pesquisa do Institute for the Future também aponta que em menos de uma década, 85% das profissões vão ser novas e diretamente ligadas à tecnologia. “A computação em si traz muito a questão do desenvolvimento do raciocínio lógico para a criança. Esse conjunto de ferramentas de ensino acaba desenvolvendo habilidades sociais, dentro dessa questão de conviver numa sociedade 100% digital, quanto do desenvolvimento de habilidades do raciocínio lógico e desenvolvimento do pensamento crítico em relação às evoluções que têm surgido”.

No Triângulo Mineiro, prefeitos e gestores debatem o tema durante o Fórum de Cidades Digitais e Inteligentes da região, na próxima quinta-feira (27), no Parque Tecnológico de Uberaba. O evento é promovido pela Rede Cidade Digital (RCD) com apoio da Prefeitura de Uberaba, do Parque Tecnológico de Uberaba, da Associação dos Municípios da Microrregião do Vale do Rio Grande (AMVALE) e da Associação dos Municípios da Microrregião do Vale do Paranaíba (AMVAP).

O Fórum de Cidades Digitais e Inteligentes vai reunir gestores municipais para dialogar sobre inovação e transformação digital dos serviços públicos. Entre os convidados estão o Diretor de Inovação Aberta e Empreendedorismo Tecnológico do Estado de Minas Gerais, Christopher Simon Moreira, a prefeita de Uberaba, Elisa Araújo, o Prefeito de Prata, Marcel Vieira Rodrigues da Cunha, o Secretário de Desenvolvimento Econômico, Parceria, Turismo e Inovação de Frutal, Glauber Alves da Mata, o Secretário de Desenvolvimento Econômico e Turismo de Araguari, Diogo Machado e Sousa, o Secretário de Inovação e Tecnologia de Araxá, Fabiano Santos Cunha, o Secretário de Desenvolvimento Econômico e Inovação de Uberlândia, Fabiano Alves Pereira, e a Gerente do Parque Tecnológico de Uberaba, Núbia Alves de Carvalho Ferreira.

Além de modelos implantados nos municípios, os participantes do evento terão acesso às soluções desenvolvidas pela CyberGênios, Instituto de Gestão Territorial e Geotecnologias (IGTECH), Licitanet, Noxtec, Codiub, Monitora, Portal de Compras Públicas, RLZ e Algar. A Rede Havana Hotéis é parceira do encontro e está oferecendo tarifas especiais aos participantes do evento.

As inscrições para o Fórum de Cidades Digitais e Inteligentes do Triângulo Mineiro são gratuitas e devem ser feitas pelo sympla.com.br/rcd. O foco são servidores públicos, vereadores, entidades e universidades. As vagas são limitadas.

Prefeitos Inovadores 2025 – A Rede Cidade Digital também realiza a entrega do título de Prefeito Inovador 2025 da região durante o evento. Para a seleção e o reconhecimento, são considerados diversos fatores, entre eles a utilização da tecnologia de forma estratégica na gestão pública, como forma de melhorar a prestação de serviços e qualidade de vida do munícipe, e o impacto positivo no desenvolvimento das cidades.

