Colisão entre motocicletas deixa casal ferido na Baixada da Sobral, em Rio Branco
Antônio Francisco e Aline Sacramento foram arremessados ao asfalto e precisaram ser socorridos pelo Samu; estado de saúde é estável
Um acidente entre duas motocicletas deixou duas pessoas feridas na noite desta terça-feira (30), na Rua João Amâncio, bairro João Paulo II, região da Baixada da Sobral, em Rio Branco.
De acordo com testemunhas, Antônio Francisco dos Santos Fernandes, de 30 anos, conduzia a moto com Aline Gomes do Sacramento, de 20 anos, na garupa, quando foram surpreendidos por outro motociclista que saía de uma travessa e provocou a colisão.
Com o impacto, Antônio e Aline foram arremessados ao solo e sofreram escoriações, além de fortes dores nas costas, ficando impossibilitados de se levantar. Já o outro motociclista envolvido sofreu apenas ferimentos leves na perna e permaneceu no local até a chegada do socorro.
O Serviço de Atendimento Móvel de Urgência (Samu) prestou os primeiros atendimentos e encaminhou as vítimas ao pronto-socorro de Rio Branco. Ambos foram hospitalizados em estado de saúde estável.
Equipes de trânsito isolaram a área para o trabalho da perícia e, após os procedimentos, liberaram os veículos.
PF deflagra operações para combater invasão e desmatamento de terras pno Acre
Rio Branco/AC. A Polícia Federal cumpre nesta manhã (30/09) três mandados de busca e apreensão contra investigados envolvidos em invasões e desmatamento ilegal na Reserva Legal Coletiva do Projeto de Assentamento Extrativista Porto Dias, localizado na área rural do Município de Acrelândia/AC, deflagrando a Operação Vereda.
As investigações apontam que a região, criada para garantir a subsistência das famílias assentadas mediante exploração sustentável e amparada por plano de manejo aprovado pelos órgãos ambientais competentes, vem sendo alvo de ocupações violentas com o propósito de ocupar ilegalmente, promover loteamentos clandestinos e lucrar com a venda dos lotes. Esse processo destrutivo compromete a função socioambiental do assentamento, trazendo graves prejuízos ao meio ambiente e às famílias extrativistas que dependem da floresta para subsistência.
A atuação criminosa é marcada por ameaças contra os moradores legítimos, inclusive contra crianças, e pelo loteamento clandestino da área, prática que fomenta a degradação e fragiliza a permanência dos extrativistas que cumprem sua função social. As análises técnicas de imagens de satélite e diligências de campo confirmaram a derrubada recente de vegetação nativa e a instalação irregular de barracos e cercas
Simultaneamente, deflagrou-se a Operação Usurpare IV, que consistiu em incursão ostensiva na área de Reserva Legal do assentamento, com o objetivo de reafirmar a presença do Estado, coibir os crimes ambientais, identificar possíveis suspeitos e efetuar eventuais apreensões e prisões em flagrantes.
Essas operações dão continuidade às ações da Polícia Federal de prevenção e combate às queimadas e desmatamentos em áreas de floresta pública da Amazônia, reafirmando o compromisso institucional com a preservação da floresta, a proteção das famílias extrativistas e a responsabilização dos infratores.
Dupla armada assalta vigilante que trabalhava como mototaxista no centro de Rio Branco
Crime ocorreu na Avenida Getúlio Vargas; um suspeito foi preso minutos depois pela Força Tática da PM com a motocicleta roubada
Um vigilante que trabalha como mototaxista por aplicativo foi vítima de um assalto a mão armada no final da tarde desta terça-feira (30) no centro de Rio Branco. O crime ocorreu na Avenida Getúlio Vargas, próximo à Maternidade Bárbara Heliodora, enquanto o profissional aguardava o sinal abrir com uma passageira na garupa.
De acordo com o relato da vítima, dois homens em uma motos Yamaha Factor se aproximaram. O garupa desceu, armado com um revólver, anunciou o assalto e levou a moto Honda Titan 160 do vigilante. A dupla fugiu em direção ao Segundo Distrito.
Horas depois, a Força Tática do 2º Batalhão da PM prendeu Paulo Dielizon Ferreira do Nascimento, 21 anos, com a motocicleta roubada. Ele foi conduzido à Delegacia Central de Flagrantes (DEFLA) e autuado por receptação. A polícia segue em busca do segundo envolvido. O vigilante e a passageira não ficaram feridos.
Polícia Militar prende homem com mandado de prisão em aberto no Centro de Sena Madureira
Erlan Silveira de Almeida, de 36 anos, foi detido durante patrulhamento de rotina na Rua Piauí; preventiva foi cumprida sem resistência, mas com uso de algemas
A Polícia Militar prendeu na noite desta segunda-feira (29) Erlan Silveira de Almeida, de 36 anos, durante patrulhamento no Centro de Sena Madureira. Contra ele pesava um mandado de prisão preventiva expedido pela Justiça, que foi cumprido pela guarnição que atuava na Rua Piauí, próximo a uma lanchonete.
De acordo com o boletim de ocorrência, os policiais reconheceram Erlan – que já era conhecido pela equipe – e, após confirmação da ordem judicial, efetuaram a prisão. Foi necessário o uso de algemaspara garantir a segurança do preso e dos agentes durante a condução.
O detido foi encaminhado à Delegacia Geral de Polícia Civil de Sena Madureira, onde foram realizados os procedimentos legais. A ocorrência foi acompanhada pelo comandante da guarnição do 8º Batalhão da PM.
