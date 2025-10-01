Colisão entre motocicletas deixa casal ferido na Baixada da Sobral, em Rio Branco

Antônio Francisco e Aline Sacramento foram arremessados ao asfalto e precisaram ser socorridos pelo Samu; estado de saúde é estável

Um acidente entre duas motocicletas deixou duas pessoas feridas na noite desta terça-feira (30), na Rua João Amâncio, bairro João Paulo II, região da Baixada da Sobral, em Rio Branco.

De acordo com testemunhas, Antônio Francisco dos Santos Fernandes, de 30 anos, conduzia a moto com Aline Gomes do Sacramento, de 20 anos, na garupa, quando foram surpreendidos por outro motociclista que saía de uma travessa e provocou a colisão.

Com o impacto, Antônio e Aline foram arremessados ao solo e sofreram escoriações, além de fortes dores nas costas, ficando impossibilitados de se levantar. Já o outro motociclista envolvido sofreu apenas ferimentos leves na perna e permaneceu no local até a chegada do socorro.

O Serviço de Atendimento Móvel de Urgência (Samu) prestou os primeiros atendimentos e encaminhou as vítimas ao pronto-socorro de Rio Branco. Ambos foram hospitalizados em estado de saúde estável.

Equipes de trânsito isolaram a área para o trabalho da perícia e, após os procedimentos, liberaram os veículos.

Compartilhe isso: WhatsApp

Tweet



Telegram



Relacionado

Comentários