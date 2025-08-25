Colisão entre moto e Toyota Bandeirante deixa jovem gravemente ferido em Sena Madureira

Acidente aconteceu na Estrada da Linha Seca; vítima sofreu fratura exposta e foi transferida para Rio Branco

Um grave acidente de trânsito foi registrado na tarde deste domingo (25), na Estrada da Linha Seca, no Ramal do Paraíso, a cerca de 30 quilômetros da zona rural de Sena Madureira. A colisão envolveu uma motocicleta Honda Bros, de cor vermelha, e uma caminhonete Toyota Bandeirante, resultando em um jovem ferido.

A vítima foi identificada como Rones da Silva Freitas, de 29 anos. Segundo relatos, ele seguia de motocicleta em direção à zona rural quando, ao fazer uma curva, tentou desviar da caminhonete que vinha no sentido contrário, rumo à área urbana. No entanto, acabou colidindo frontalmente com o veículo.

Com o impacto, Rones foi arremessado ao solo e sofreu ferimentos graves. O condutor da Toyota, que não teve o nome divulgado, prestou socorro imediato com a ajuda de familiares, levando a vítima em um carro particular até o Hospital João Câncio Fernandes, em Sena Madureira.

Devido à gravidade do quadro, o motociclista foi transferido para o Pronto-Socorro de Urgência e Emergência de Rio Branco, onde foi constatada uma fratura exposta na tíbia e fíbula da perna esquerda. Após avaliação médica, ele foi encaminhado ao centro cirúrgico.

