Acre
Colisão entre carro e motocicleta chama atenção no bairro Deracre, em Cruzeiro do Sul
Acidente envolvendo um Voyage foi registrado à noite e ainda não teve dinâmica esclarecida pelas autoridades
Um acidente de trânsito envolvendo um VW Voyage e uma motocicleta foi registrado na noite desta sexta-feira (9), na região do bairro Deracre, em Cruzeiro do Sul, no interior do Acre. A ocorrência chamou a atenção de moradores e de motoristas que passavam pelo local.
Vídeos que circulam nas redes sociais mostram o automóvel com a parte dianteira bastante danificada, o que indica a força do impacto. Até o momento, a Polícia Militar e o Departamento Estadual de Trânsito (Detran) ainda não divulgaram informações oficiais sobre a dinâmica do acidente, como quem teria a preferência na via ou a velocidade dos veículos no momento da colisão.
Pessoas que presenciaram a batida relataram que, logo após o acidente, os dois condutores conseguiram ficar em pé e aparentavam estar conscientes. No entanto, segundo testemunhas, o motorista do Voyage apresentava sinais de desorientação, falando de forma desconexa, possivelmente em razão do impacto.
Ainda não há confirmação se os envolvidos receberam atendimento médico no local ou se foram encaminhados a alguma unidade de saúde para avaliação.
O caso segue sendo acompanhado e novas informações devem ser divulgadas pelas autoridades.
FONTE: juruaonline.com.br
Comentários
Acre
Ciclista motorizado fica ferido após invadir via preferencial e ser atingido por carro em Rio Branco
Acidente ocorreu na Via Chico Mendes, no bairro Comara; vítima foi socorrida e encaminhada ao Pronto-Socorro
Sidney Silva de Souza, de 47 anos, ficou ferido em um acidente de trânsito registrado na manhã deste sábado (10), na Via Chico Mendes, no bairro Comara, em Rio Branco.
De acordo com informações repassadas pelo motorista de um veículo modelo Corsa, de cor azul, envolvido na ocorrência, Sidney trafegava em uma bicicleta motorizada pela ciclovia quando, ao chegar à rotatória, não respeitou a sinalização de “pare” e acabou invadindo a via preferencial.
O condutor do automóvel relatou que ainda tentou frear para evitar a colisão, mas não conseguiu devido à aproximação repentina da vítima.
Uma guarnição da Polícia Militar que passava pelo local prestou o primeiro atendimento e acionou o Serviço de Atendimento Móvel de Urgência (Samu), que enviou uma ambulância de suporte básico e uma motolância. Após os procedimentos iniciais e estabilização, Sidney foi encaminhado ao Pronto-Socorro de Rio Branco.
A vítima sofreu cervicalgia, lombalgia e diversas escoriações pelo corpo. Apesar dos ferimentos, seu estado de saúde é considerado estável.
O Batalhão de Trânsito esteve no local para realizar os procedimentos de praxe, registrar a ocorrência e organizar o fluxo de veículos na região.
Comentários
Acre
Corte no Orçamento de 2026 ameaça funcionamento e políticas estudantis do Ifac no Acre
Redução de 7,16% equivale à perda de quase um mês de funcionamento da instituição e pode afetar assistência estudantil, pesquisa e serviços básicos.
Comentários
Acre
Vídeo; Mulher monitorada por tornozeleira é presa novamente por tráfico de drogas em Rio Branco
Mandado foi cumprido durante averiguação de falsa denúncia de cárcere privado no bairro Vitória
A monitorada por tornozeleira eletrônica Gigliola Alves Pinheiro, de 39 anos, foi presa novamente na noite desta sexta-feira (9), durante o cumprimento de um mandado de prisão pelo crime de tráfico de drogas, no bairro Vitória, na parte alta de Rio Branco.
A prisão foi realizada por policiais militares da Ronda Ostensiva Tática Móvel (ROTAM), do Batalhão de Operações Especiais (Bope), após a guarnição ser acionada pelo Centro de Operações Policiais Militares (Copom) para averiguar uma denúncia de possível cárcere privado em uma residência na Rua Cláudio Walviacre.
Ao chegarem ao local e ouvirem moradores da região, os policiais constataram que a denúncia era falsa. No entanto, durante a abordagem, os militares identificaram que Gigliola fazia uso de tornozeleira eletrônica e, ao consultar os dados no sistema, verificaram que havia contra ela um novo mandado de prisão em aberto pelo crime de tráfico de drogas.
Segundo a polícia, o mandado havia sido expedido no início da tarde do mesmo dia e foi cumprido por volta das 20h, mesmo com a mulher já estando sob monitoramento eletrônico.
A Polícia Militar informou que as ações ostensivas têm sido intensificadas nas áreas periféricas da capital, com foco no cumprimento de ordens judiciais e no reforço da segurança pública.
Diante da situação, Gigliola recebeu voz de prisão e foi conduzida à Delegacia de Flagrantes (Defla), onde foram adotados os procedimentos legais cabíveis.
Durante a abordagem, ela informou aos policiais que reside atualmente em Rio Branco e confirmou ser esposa de um dos líderes de uma facção criminosa atuante na cidade de Xapuri, no interior do estado, conhecido pelo apelido de “Faro Fino”.
Você precisa fazer login para comentar.