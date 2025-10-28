Colisão entre carro e moto deixa mulher ferida em Cruzeiro do Sul

O Ministério Público do Estado do Acre (MPAC), por meio do Grupo de Atuação Especial no Combate ao Crime Organizado (Gaeco), deflagrou, na manhã desta terça-feira, 28 de outubro, a Operação Vanilla Sky em Feijó. A ação contou com o apoio da Polícia Militar do Acre e tem como objetivo o combate a organizações criminosas atuantes na região.

Foram cumpridos 16 mandados de prisão e 12 mandados de busca e apreensão, expedidos pelo Poder Judiciário, em decorrência de investigações que identificaram a atuação estruturada de um grupo criminoso com forte presença no município. Houve, ainda, dois flagrantes, com apreensão de uma arma, relógios e drogas.

As diligências ocorreram em diversos pontos da cidade, com foco na prisão de membros de organização criminosa e na apreensão de materiais vinculados às atividades ilícitas investigadas.

Participaram da operação cerca de 44 policiais militares, além de promotores de Justiça e servidores do MPAC, que atuam de forma integrada para desarticular núcleos operacionais de facção criminosa com ramificações em diferentes regiões de Feijó.

As investigações, conduzidas pelo Gaeco, tiveram início a partir da análise de dados periciados apreendidos com integrantes do Comando Vermelho, o que possibilitou identificar a atuação coordenada de membros da organização criminosa, incluindo atividades relacionadas à distribuição de drogas e à expansão territorial do grupo.

A Operação Vanilla Sky representa mais um passo no enfrentamento ao crime organizado no interior do estado, reforçando o compromisso do Ministério Público com a segurança e a justiça”, destacou a promotora de Justiça Maísa Arantes Burgos, integrante do Gaeco.

O MPAC segue acompanhando o andamento das diligências e ressalta que novas medidas judiciais poderão ser adotadas conforme o avanço das investigações.

