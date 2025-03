Colisão entre carro e moto deixa motociclista ferido no bairro Bahia Nova

Expedito Antônio da Silva, 53 anos, teve escoriações e dores torácicas após queda; ele foi socorrido pelo Samu e encaminhado ao pronto-socorro em estado estável.

Na noite desta quarta-feira (5), o motociclista Expedito Antônio da Silva, de 53 anos, sofreu um acidente após tentar desviar de um gato que cruzou seu caminho no Ramal do Macarrão, no bairro Belo Jardim 1, no Segundo Distrito de Rio Branco. De acordo com relatos de um amigo da vítima, Expedito trabalhava durante o dia e, à noite, utilizava uma motocicleta Pop 100, de cor branca, emprestada.

Durante o trajeto, um gato surgiu de uma área de mata próxima a um buritizal, surpreendendo o condutor. Ao tentar evitar o atropelamento, Expedito perdeu o controle da moto e caiu. Com o impacto, ele sofreu escoriações pelo corpo e relatou dores torácicas, que podem indicar um trauma fechado.

Populares que passavam pelo local acionaram o dono da motocicleta, que prestou socorro e chamou o Serviço de Atendimento Móvel de Urgência (Samu). Uma ambulância de suporte básico foi enviada ao local, e Expedito foi atendido e encaminhado ao pronto-socorro de Rio Branco em estado de saúde estável. A motocicleta foi retirada do local pelo proprietário

