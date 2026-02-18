Conecte-se conosco

Colisão entre carro e caminhonete mobiliza moradores em Boca do Acre

2 horas atrás

Batida ocorreu na Avenida Coronel Assunção Neto; ocupantes do veículo sofreram apenas ferimentos leves

Um acidente de trânsito registrado na manhã desta quarta-feira (18) movimentou a Avenida Coronel Assunção Neto, no bairro Platô do Piquiá, em Boca do Acre.

Segundo informações preliminares, um Fiat Mobi, que trafegava pela via e supostamente em alta velocidade, colidiu contra uma caminhonete Mitsubishi L200 branca que estava estacionada.

O impacto chamou a atenção de moradores da região, que se aproximaram para acompanhar a situação. Apesar dos danos materiais, não houve registro de vítimas fatais. Os ocupantes do Mobi tiveram apenas ferimentos leves e receberam atendimento após a colisão.

As circunstâncias do acidente ainda deverão ser apuradas pelas autoridades, que vão investigar as causas da batida.

Prefeito Jerry cumpre agenda nas comunidades Recife e Vila Progresso nesta quarta-feira

2 horas atrás

18 de fevereiro de 2026

Nesta quarta-feira(18) o prefeito de Assis Brasil, Jerry Correia, esteve na comunidade do Recife, no Ramal do Recife, onde cumpriu duas importantes agendas voltadas ao fortalecimento da zona rural e ao diálogo com os moradores. O vice-prefeito Reginaldo Martins também acompanhou as atividades.
A primeira agenda foi uma reunião com moradores da comunidade do Recife. O encontro foi marcado pelo diálogo aberto, onde o prefeito e o vice-prefeito ouviram atentamente as reivindicações da população.
A principal pauta foi a situação do Ramal do Recife, que é extenso e dá acesso a centenas de produtores rurais. Durante o verão, a Prefeitura realiza a abertura e melhorias no ramal, garantindo o escoamento da produção e o tráfego dos moradores. No entanto, no período do inverno amazônico, as fortes chuvas dificultam o acesso, especialmente nos trechos mais críticos.
O prefeito Jerry destacou que, mesmo no período chuvoso, a gestão assumiu o compromisso de realizar melhorias emergenciais nos pontos mais afetados, garantindo melhores condições de trafegabilidade. O vice-prefeito Reginaldo Martins, que também é responsável pelos ramais e pontes do município, informou que já está organizando a equipe e o maquinário para iniciar os trabalhos necessários.
O prefeito reafirmou ainda que, no verão, a Prefeitura retornará para realizar um trabalho mais amplo, como já é feito todos os anos em todos os ramais do município.
Em seguida, o prefeito participou de uma reunião na comunidade Vila Progresso, acompanhado da secretária municipal de Educação, Vanderleia Teixeira, de sua equipe técnica especialmente da Educação do Campo e do vice-prefeito Reginaldo Martins.
Durante o encontro, foram discutidos temas importantes para a comunidade, como:

•Melhoria no ramal de acesso;

•Reconstrução da escola da comunidade;

•Melhorias no transporte escolar.

O momento foi marcado pelo diálogo e pela escuta das reivindicações dos moradores, especialmente das mães de alunos, que apresentaram suas demandas e também expressaram agradecimento pelas ações que já vêm sendo realizadas na região.
A Prefeitura de Assis Brasil segue reafirmando seu compromisso com as comunidades rurais, investindo em infraestrutura, educação e melhores condições de vida para os produtores e suas famílias.

Criança de 9 anos é encontrada morta dentro de casa em Sena Madureira

10 horas atrás

18 de fevereiro de 2026

Caso foi registrado na região central do município e será investigado pelas autoridades

A manhã desta quarta-feira (18) foi marcada por comoção em Sena Madureira, após uma criança de 9 anos ser encontrada sem vida dentro da própria residência, na Rua Piauí, região central da cidade.

Segundo informações preliminares, familiares localizaram o menino já sem sinais vitais e acionaram imediatamente as autoridades. Uma guarnição da Polícia Militar foi deslocada até o endereço, onde realizou o isolamento da área e adotou os primeiros procedimentos.

O corpo foi removido para os trâmites legais, e as circunstâncias da morte ainda serão apuradas por meio de investigação e exames periciais. A Polícia Civil ficará responsável por esclarecer a dinâmica do ocorrido e identificar os fatores que levaram à tragédia.

O caso segue sob apuração.

Jovem motociclista sofre laceração grave no pé após colisão em ramal de Porto Acre

1 dia atrás

17 de fevereiro de 2026

Acidente ocorreu no km 1 da Linha 1, na Vila do Incra; vítima foi levada ao pronto-socorro de Rio Branco

O motociclista Ivanir Loredo Feliciano, de 18 anos, ficou gravemente ferido após uma colisão entre a moto que conduzia e um carro, na noite desta terça-feira (17), no km 1 do Ramal Linha 1, na Vila do Incra, no município de Porto Acre.

De acordo com informações repassadas pela própria vítima, Ivanir seguia em uma motocicleta modelo Fan, de cor preta, no sentido Vila do V/Vila do Incra, quando foi surpreendido por um veículo modelo Fox, também preto, que trafegava no sentido contrário. O carro teria invadido a contramão ao tentar acessar outra rua, provocando a colisão quase frontal.

Com o impacto, o jovem foi arremessado ao solo e sofreu fratura no pé esquerdo, além de uma laceração grave com exposição de tendões e ligamentos.

Pessoas que passavam pelo local prestaram os primeiros socorros e se dirigiram até a base do Serviço de Atendimento Móvel de Urgência (Samu), na própria Vila do Incra. Uma ambulância de suporte básico foi enviada e realizou o atendimento inicial. Após ser imobilizado e estabilizado, Ivanir foi encaminhado ao pronto-socorro de Rio Branco, em estado de saúde estável.

O Policiamento de Trânsito esteve no local, isolou a área para o trabalho da perícia e, após os procedimentos, os veículos foram liberados e entregues aos familiares.

 

