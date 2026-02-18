Colisão entre carro e caminhonete mobiliza moradores em Boca do Acre

Nesta quarta-feira(18) o prefeito de Assis Brasil, Jerry Correia, esteve na comunidade do Recife, no Ramal do Recife, onde cumpriu duas importantes agendas voltadas ao fortalecimento da zona rural e ao diálogo com os moradores. O vice-prefeito Reginaldo Martins também acompanhou as atividades.

A primeira agenda foi uma reunião com moradores da comunidade do Recife. O encontro foi marcado pelo diálogo aberto, onde o prefeito e o vice-prefeito ouviram atentamente as reivindicações da população.

A principal pauta foi a situação do Ramal do Recife, que é extenso e dá acesso a centenas de produtores rurais. Durante o verão, a Prefeitura realiza a abertura e melhorias no ramal, garantindo o escoamento da produção e o tráfego dos moradores. No entanto, no período do inverno amazônico, as fortes chuvas dificultam o acesso, especialmente nos trechos mais críticos.

O prefeito Jerry destacou que, mesmo no período chuvoso, a gestão assumiu o compromisso de realizar melhorias emergenciais nos pontos mais afetados, garantindo melhores condições de trafegabilidade. O vice-prefeito Reginaldo Martins, que também é responsável pelos ramais e pontes do município, informou que já está organizando a equipe e o maquinário para iniciar os trabalhos necessários.

O prefeito reafirmou ainda que, no verão, a Prefeitura retornará para realizar um trabalho mais amplo, como já é feito todos os anos em todos os ramais do município.

Em seguida, o prefeito participou de uma reunião na comunidade Vila Progresso, acompanhado da secretária municipal de Educação, Vanderleia Teixeira, de sua equipe técnica especialmente da Educação do Campo e do vice-prefeito Reginaldo Martins.

Durante o encontro, foram discutidos temas importantes para a comunidade, como:

•Melhoria no ramal de acesso;

•Reconstrução da escola da comunidade;

•Melhorias no transporte escolar.

O momento foi marcado pelo diálogo e pela escuta das reivindicações dos moradores, especialmente das mães de alunos, que apresentaram suas demandas e também expressaram agradecimento pelas ações que já vêm sendo realizadas na região.

A Prefeitura de Assis Brasil segue reafirmando seu compromisso com as comunidades rurais, investindo em infraestrutura, educação e melhores condições de vida para os produtores e suas famílias.

Relacionado

Comentários