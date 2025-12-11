Flash
Colisão entre carro e boi interdita trecho da BR-364 na região da Variante
Um acidente envolvendo um carro e um boi interrompeu o tráfego por alguns minutos na BR-364, na noite desta quarta-feira (10), na região da Variante, entre Rodrigues Alves e Cruzeiro do Sul. O motorista seguia viagem quando o animal apareceu repentinamente na pista, impossibilitando qualquer manobra para evitar o choque.
O impacto deixou a parte dianteira do veículo bastante danificada. Apesar do susto, os ocupantes receberam atendimento no local e passam bem, conforme informações das equipes que atenderam a ocorrência. Não houve vítimas fatais. O animal, porém, sofreu ferimentos graves.
Motoristas que utilizam o trecho afirmam que a presença de animais soltos na pista é recorrente, sobretudo à noite, elevando o risco de acidentes. Moradores da região reforçaram o pedido por medidas preventivas, como maior fiscalização e ações que impeçam a circulação de animais na rodovia, a fim de evitar novos incidentes.
Comentários
Flash
Brasiléia intensifica ações de eliminação do mosquito da dengue com mutirão de limpeza, mesmo após redução de 89,3% nas notificações
Mesmo com uma queda expressiva nos casos de dengue, a Prefeitura de Brasiléia segue ampliando as estratégias de prevenção e controle do mosquito Aedes aegypti. Dados do Sistema de Informação de Agravos de Notificação (SINANWEB) mostram que o município registrou 1.591 notificações em 2024, enquanto 2025 apresenta 187 notificações se comparado com o mesmo período do ano passado, representando 1.404 casos a menos e uma redução de 89,3%.
Na manhã desta quinta-feira (11), as secretarias municipais de Saúde e Obras iniciaram um grande mutirão de limpeza na Agrovila do km 26. A equipe da Secretaria de Obras realizou a limpeza das áreas externas, enquanto profissionais da Saúde visitaram casa a casa, orientando os moradores sobre medidas de prevenção e os cuidados necessários para evitar novos focos do mosquito.
O prefeito Carlinhos do Pelado destacou que, apesar da redução significativa, o município não reduzirá o ritmo das ações.
“Estamos colhendo os resultados de um trabalho sério e contínuo desde o início do primeiro ano da nossa gestão, mas isso não significa baixar a guarda. A nossa determinação é proteger as famílias de Brasiléia, intensificando as ações, reforçando a conscientização e mantendo a cidade preparada para qualquer cenário. O mutirão é mais uma demonstração do nosso compromisso com a saúde pública,” afirmou o prefeito.
O secretário municipal de Saúde, Francélio Barbosa, ressaltou que as equipes vêm atuando de forma intensa ao longo de todo o ano.
“Já contabilizamos cerca de 60 mil imóveis visitados em 2025, cada um recebendo pelo menos cinco visitas dos agentes de Endemias desde janeiro. Além disso, as equipes têm mantido fiscalização constante em borracharias, oficinas e pontos estratégicos, que recebem visitas a cada 15 dias. Também seguimos realizando bloqueios com bomba motorizada para eliminação do mosquito adulto e executando o LIRA quatro vezes ao ano, conforme determina o Ministério da Saúde,” explicou o secretário.
A ação desta semana na Agrovila do km 26 segue até esta sexta-feira (12). Novos bairros também serão contemplados nos próximos dias, reforçando o trabalho integrado das secretarias e o compromisso da gestão municipal com a prevenção.
Participaram do mutirão equipes da Secretaria Municipal de Obras, agentes de Endemias, Agentes Comunitários de Saúde, o coordenador da Divisão de Controle de Endemias, Elenilson Cruz, e o gerente de Vigilância em Saúde e Coordenador Cievis de Fronteira, Dhyekson Silva.
Segundo a Prefeitura de Brasileia informou, o trabalho seguirá de forma contínua, unindo limpeza urbana, orientação à população, monitoramento permanente e respostas rápidas sempre que necessário.
Comentários
Flash
Vídeo: Prefeito de Brasiléia participa de audiência na Aleac sobre a LOA 2026 a convite do deputado Tadeu Hassem
Gestor afirma que presença reforça voz dos municípios e celebra participação popular na discussão do orçamento
O prefeito de Brasiléia, Carlinho do Pelado (PP), marcou presença na Assembleia Legislativa do Acre (Aleac) a convite do deputado estadual Tadeu Hassem para acompanhar a audiência pública que discute a Lei Orçamentária Anual (LOA) de 2026. O gestor destacou a satisfação de participar pela primeira vez de uma sessão na Casa Legislativa, ressaltando a importância do momento para o município.
“É uma satisfação estar aqui na Assembleia Legislativa a convite do nosso deputado Tadeu Hassem, que representa tão bem nosso Município. Fiquei muito orgulhoso de participar desta sessão sobre o orçamento”, afirmou o prefeito.
Carlinho do Pelado também elogiou a presença das equipes do governo e de diversas categorias profissionais, sindicatos e representantes de segmentos sociais que contribuíram com propostas e reivindicações para a LOA. Segundo ele, a ampla participação reforça o caráter democrático do processo.
“Várias categorias e sindicatos estão aqui para expressar suas opiniões e solicitar ao governo a inclusão de suas demandas. Isso mostra a importância da participação popular nessa grande audiência pública”, destacou.
Questionado sobre a expectativa de avanços para os municípios no orçamento, o prefeito demonstrou otimismo. “Tenho certeza de que haverá uma participação melhor, até porque nossos deputados têm feito o papel de defender os municípios acreanos”, disse.
Representando também a Associação dos Municípios do Acre (AMAC), Carlinho afirmou sentir-se honrado por falar em nome dos 22 prefeitos acreanos durante o debate. “É uma alegria representar os municípios e reivindicar os direitos de todos para o próximo ano”, concluiu.
Comentários
Flash
Morador em situação de rua é encontrado morto em área de mata às margens de igarapé em Rio Branco
Na manhã desta quinta feira (11), um homem de 47 anos identificado como, Francisco de Assis Vale, foi encontrado morto em uma aérea de mata às margens do Igarapé São Francisco, no bairro Conquista, em Rio Branco.
De acordo com informações de populares, Francisco era morador em situação de rua e sofria de convulsões epiléticas.
Francisco teria sido visto pela última vez por volta das 23:00 horas da noite de quarta feira (10), por outros moradores de rua que vivem no local.
Seu corpo foi encontrado por volta das 07:00 horas da manhã, dentro de um córrego existente no local.
O Serviço de Atendimento Móvel de Urgência (Samu), foi chamado para os devidos procedimentos e atestar o óbito da vítima. Segundo a médica Débora Gama do Samu, o corpo já apresentava rigidez cadavérica, indicando que a morte teria ocorrido há várias horas.
Guarnições da Polícia Militar foi enviadas para verificar o local e as circunstâncias da morte.
Investigadores da Equipe de Pronto Emprego (EPE), da Polícia Civil, também compareceram no local para obter informações sobre o ocorrido.
A equipe plantonista do Departamento de Policia Técnico Científico (DPTC), do Instituto Médico Legal (IML), foram acionados para os procedimentos de perícia e remoção do corpo. Inicialmente não havia indícios de violência no cadáver de Francisco.
A polícia acredita que sua morte pode está relacionada ao uso de entorpecentes, porém, somente após o laudo cadavérico é que será possível determinar a causa da morte.
Você precisa fazer login para comentar.