Colisão entre carretas fecha a BR-364 e espalha gado na pista no trecho entre Sena Madureira e Rio Branco

Rodovia segue totalmente bloqueada após tombamento; motorista ficou ferido e animais soltos dificultam trabalho das equipes

A BR-364 ficou completamente interditada na noite desta quinta-feira (13) após uma colisão frontal entre duas carretas no km 21, trecho que liga Sena Madureira a Rio Branco. O impacto fez com que um dos veículos tombasse, bloqueando os dois sentidos da rodovia e espalhando animais vivos pela pista.

Segundo relatos de motoristas, a carreta que transportava gado teve a carga projetada para fora, deixando vários bois soltos no local. A situação aumentou o risco de novos acidentes e contribuiu para a formação de um congestionamento que já se estendia por vários quilômetros.

Equipes do Corpo de Bombeiros, Polícia Rodoviária Federal (PRF) e servidores de apoio trabalham para conter os animais, liberar a rodovia e remover o veículo tombado. Ainda não há confirmação sobre a morte de animais durante o acidente.

Um dos caminhoneiros sofreu fratura no pé e foi levado ao Hospital João Câncio Fernandes, em Sena Madureira. Não foram divulgadas atualizações sobre seu estado de saúde.

A expectativa das autoridades é de que a rodovia seja liberada ainda durante a madrugada, após a remoção completa da carreta e o manejo do gado que permanece na pista. Até o momento da última atualização, o tráfego seguia totalmente bloqueado.

