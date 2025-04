Colisão entre ambulância e carreta mata quatro, incluindo grávida e médica, na BR-364 em RO

Acidente na madrugada desta sexta (18) deixou ainda uma enfermeira em estado grave; motorista da carreta também ficou ferido. PRF investiga se ambulância invadiu pista contrária.

Quatro mortos em acidente grave entre ambulância e carreta na BR-364

Vítimas incluem uma gestante de 36 semanas, médica e motorista; único sobrevivente da ambulância está em estado crítico

Um choque frontal entre uma ambulância e uma carreta carregada de soja matou quatro pessoas na madrugada desta sexta-feira (18), na BR-364, em Candeias do Jamari (RO). O acidente ocorreu próximo à Fazenda Salsalito e deixou ainda uma enfermeira em estado gravíssimo e o motorista do caminhão ferido.

Entre as vítimas fatais estão:

José Florêncio , motorista da ambulância;

, motorista da ambulância; Dra. Laura Maria Possa , médica que acompanhava as pacientes;

, médica que acompanhava as pacientes; Fernanda Lino Santos , gestante de 36 semanas em transporte para o Hospital de Base em Porto Velho;

, gestante de 36 semanas em transporte para o Hospital de Base em Porto Velho; Silvana Ferreira Lino Rocha, acompanhante da grávida.

A única sobrevivente da ambulância, a enfermeira Thaiza Costa, foi levada em estado crítico ao Hospital João Paulo II. O motorista da carreta também precisou de resgate e foi atendido no local.

Investigação em andamento

A Polícia Rodoviária Federal (PRF) e a Perícia Criminal trabalham para determinar as causas do acidente. Dados preliminares do Rondoniagora sugerem que a ambulância pode ter invadido a pista contrária, mas as circunstâncias ainda serão apuradas.

O veículo de socorro saía de Vilhena com destino à capital quando a colisão aconteceu. O tráfego no trecho foi interditado por horas para os trabalhos de remoção e perícia.

