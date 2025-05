ColisãColisão entre carro e moto deixa dois feridos e termina com prisão e apreensão em Rio Brancoo entre carro e moto deixa dois feridos no bairro 15, em Rio Branco

Investimentos contemplam melhorias nas avenidas Ruy Lino, Marinho Monte e trecho da BR-317 entre Brasiléia e Assis Brasil.

O prefeito de Brasiléia Carlinhos do Pelado aproveitou a sexta-feira intensa de agendas positivas tanto em Rio Branco onde recebeu maquinário via senador Petecão e senador Alan Rick, bem como em Brasiléia ao ser surpreendido com os avanços de trabalhos do Governo Federal, através do Departamento Nacional de Infraestrutura de Transportes –DNIT, nas proximidades da rotatória do Frios Vilhena e demais percurso da BR 317.

“Quero agradecer ao governo federal, ao presidente Lula, pelos investimentos na Avenida Manoel Marinho Monte, na Avenida Ruy Lino e na BR 317 sentido Assis Brasil, a população de Brasiléia é grata pelo trabalho ágil e que tem melhorado nosso direito de ir e vir com mais segurança e rapidez”, disse Carlinhos do Pelado.

Desde que assumiu a administração municipal, o gestor de Brasiléia sempre tem ocupado os espaços possíveis para ser grato as parcerias firmadas com o governo federal que possibilitam as melhorias significativas tanto no perímetro urbano quanto no trecho de rodovia interligando municípios.

No inicio de maio, Carlinhos já havia usado as redes sociais para agradecer ao Superintendente do DNIT no Acre, engenheiro Ricardo Araújo, que por meio da empresa Castilho apresentava a maior frota de veículos pesados para recuperar a BR 317 trecho que liga Brasiléia a Assis Brasil que carecem de melhorias em boa parte de sua extensão.

Além do gesto de gratidão, o prefeito também se colocou a disposição do DNIT, com a estrutura da prefeitura municipal. “Parceria é via de mão dupla, sou grato pelos benefícios que estamos recebendo do governo federal e no que estiver ao nosso alcance pode contar com a nossa equipe da prefeitura”, garantiu Carlinhos.

Quem pegou a BR 317 nesta sexta-feira 16, se deparou com um transito mais alerta, pois os servidores do DNIT imprimiam uma dinâmica de trabalhos intensos e avançados com dezenas de homens e máquinas fazendo serviços de retirada da camada de asfalto velho e já trazendo recapeamento novo e de mais qualidade.

Nas redes sociais o vereador Almir Andrade ao apresentar vídeos dos trabalhos da BR, também externou seu reconhecimento ao governo federal. “sextou e sextou com muito trabalho de verdade no nosso município de Brasiléia…Quero fazer um elogio aqui para a empresa Castilho , essa empresa que realmente faz um trabalho de excelência na BR 317, eles já fizeram um bom trabalho sentido Epitaciolândia-Rio Branco e agora estão fazendo um trabalho de excelência sentido Brasiléia-Assis Brasil..”, disse o vereador.

Em imagens cedidas pela equipe do DNIT, é possível ter uma dimensão do serviço digno de aplausos do governo federal realizado pela empresa Castilho na BR 317.

