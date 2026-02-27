Colégio Militar Dom Pedro II, em Cruzeiro do Sul, conquista R$ 100 mil na Olimpíada do Tesouro Direto de Educação Financeira

O Colégio Militar Estadual Dom Pedro II, Unidade Cruzeiro do Sul (CMDPII/CZS), vinculado ao Corpo de Bombeiros Militar do Acre (CBMAC) e à Secretaria de Estado de Educação (SEE), conquistou R$ 100 mil na Olimpíada do Tesouro Direto de Educação Financeira (OLITEF). O recurso será investido na criação de Laboratório de Informática, ampliando a infraestrutura pedagógica da escola.

A premiação foi entregue em cerimônia realizada em São Paulo. O capitão José Corrêa, gestor da unidade, representou a comunidade escolar ao lado do aluno Luís Filipe Martins da Silva, da 3ª série do Ensino Médio e medalhista na competição.

O colégio conquistou uma medalha de ouro, uma de prata e quatro de bronze. Os resultados foram frutos de aulas direcionadas, revisões e oficinas preparatórias que fortaleceram o raciocínio lógico dos estudantes.

“Temos acompanhado de perto a evolução da unidade, e os resultados mostram claramente o salto de qualidade que a escola alcançou na área educacional. Isso não acontece por acaso. É fruto de gestão responsável, dedicação do corpo docente, compromisso dos militares que atuam na escola e, principalmente, do esforço dos nossos alunos. O que vemos em Cruzeiro do Sul é educação pública de qualidade, com disciplina, gestão eficiente e foco em resultados. E isso nos enche de orgulho, porque estamos formando cidadãos preparados para servir e desenvolver o nosso estado”, destacou o comandante-geral do CBMAC, coronel Charles Santos.

A gestão escolar implementou ações para valorizar professores e estimular estudantes em competições acadêmicas. Uma delas é a Medalha do Mérito Docente, com pontuação para orientadores de estudantes.

“Receber esta premiação é motivo de alegria para todos nós. Ela representa o esforço conjunto de estudantes, professores, coordenadores e parceiros institucionais, sendo fruto de planejamento e incentivo permanente à excelência”, afirmou o capitão Corrêa.

Luís Filipe Martins da Silva definiu a OLITEF como “investimento” durante a cerimônia. O estudante destacou a relevância do incentivo à educação financeira e agradeceu à professora Ellen Cristina pela preparação. “A principal recompensa foi o conhecimento adquirido, que levarei para a vida”, declarou o estudante. O prêmio de R$ 100 mil será aplicado na implantação do Laboratório de Informática do CMDPII/CZS, em Cruzeiro do Sul. “É um investimento contínuo da escola e dos professores, que nos leva a esses resultados”, disse Luís Filipe Martins.









The post Colégio Militar Dom Pedro II, em Cruzeiro do Sul, conquista R$ 100 mil na Olimpíada do Tesouro Direto de Educação Financeira appeared first on Noticias do Acre.

Fonte: Conteúdo republicado de AGENCIA ACRE

Relacionado

Comentários