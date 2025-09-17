Colégio de Aplicação e Ifac lideram ranking entre escolas públicas no Enem

O Colégio de Aplicação da Universidade Federal do Acre (Ufac) ficou em primeiro lugar entre as escolas públicas do Acre com melhor desempenho no Exame Nacional do Ensino Médio (Enem) 2024, com média geral de 589,4 pontos. Ao todo, 24 estudantes do Colégio de Aplicação participaram do exame.

Os dados são de um levantamento realizado pela empresa AIO Educação e considera apenas instituições com, no mínimo, dez estudantes participantes.

Em seguida aparece o Instituto Federal do Acre (Ifac), Campus Rio Branco, que garantiu a segunda colocação entre as escolas públicas, alcançando 575,2 pontos de média geral, com 126 alunos participantes.

Na 3ª colocação surge o Colégio Militar Estadual Dom Pedro II, de Cruzeiro do Sul, com 566,7 (85 alunos). Em 4º lugar aparece o Colégio Militar Dom Pedro II, com 551,1 pontos (107 alunos). Em seguida, em 5º lugar, está a Escola Presbiteriana João Calvino, que registrou 545,2 pontos (245 alunos).

A Escola José Ribamar Batista ficou em 6º lugar, com 542,7 pontos (124 alunos). Logo depois, em 7º, vem a Escola Humberto Soares da Costa, que obteve 540,3 pontos (105 alunos). O Ifac, Campus Sena Madureira alcançou a 8ª colocação, com 534,9 pontos (64 alunos).

O Colégio Acreano ficou em 9º lugar, somando 530,0 pontos (100 alunos), enquanto a Escola Edmundo Pinto de Almeida Neto encerra o grupo das dez primeiras com 529,6 pontos (56 alunos).

A pesquisa também avaliou o ranking geral do estado, que inclui escolas públicas e as instituições privadas. Neste recorte, o Colégio de Aplicação aparece na 7ª colocação, e o Ifac, campus Rio Branco, ficou em 9º lugar no estado.

