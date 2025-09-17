Cotidiano
Colégio de Aplicação e Ifac lideram ranking entre escolas públicas no Enem
O Colégio de Aplicação da Universidade Federal do Acre (Ufac) ficou em primeiro lugar entre as escolas públicas do Acre com melhor desempenho no Exame Nacional do Ensino Médio (Enem) 2024, com média geral de 589,4 pontos. Ao todo, 24 estudantes do Colégio de Aplicação participaram do exame.
Os dados são de um levantamento realizado pela empresa AIO Educação e considera apenas instituições com, no mínimo, dez estudantes participantes.
Em seguida aparece o Instituto Federal do Acre (Ifac), Campus Rio Branco, que garantiu a segunda colocação entre as escolas públicas, alcançando 575,2 pontos de média geral, com 126 alunos participantes.
Na 3ª colocação surge o Colégio Militar Estadual Dom Pedro II, de Cruzeiro do Sul, com 566,7 (85 alunos). Em 4º lugar aparece o Colégio Militar Dom Pedro II, com 551,1 pontos (107 alunos). Em seguida, em 5º lugar, está a Escola Presbiteriana João Calvino, que registrou 545,2 pontos (245 alunos).
A Escola José Ribamar Batista ficou em 6º lugar, com 542,7 pontos (124 alunos). Logo depois, em 7º, vem a Escola Humberto Soares da Costa, que obteve 540,3 pontos (105 alunos). O Ifac, Campus Sena Madureira alcançou a 8ª colocação, com 534,9 pontos (64 alunos).
O Colégio Acreano ficou em 9º lugar, somando 530,0 pontos (100 alunos), enquanto a Escola Edmundo Pinto de Almeida Neto encerra o grupo das dez primeiras com 529,6 pontos (56 alunos).
A pesquisa também avaliou o ranking geral do estado, que inclui escolas públicas e as instituições privadas. Neste recorte, o Colégio de Aplicação aparece na 7ª colocação, e o Ifac, campus Rio Branco, ficou em 9º lugar no estado.
Comentários
Cotidiano
Furacão do Norte e Ecoville vencem no Campeonato Estadual Sub-15
Dois jogos movimentaram a primeira fase do Campeonato Estadual Sub-15 nesta terça, 16, no CT do Cupuaçu. O Furacão do Norte derrotou o Cruz Azul por 3 a 1 e o Ecoville bateu o Belo Jardim por 1 a 0.
Favoritos estreiam
O Estadual Sub-15 terá sequência nesta quarta, 17, a partir das 14h30, no CT do Cupuaçu, com as estreias do Santa Cruz e da Escolinha do Galvez, dois favoritos ao título.
O Santa Cruz abre a rodada contra os Meninos de Ouro e a Escolinha do Galvez enfrenta o Xavier Maia.
Comentários
Cotidiano
Vasco derrota o São Francisco e entra na zona de classificação
O Vasco derrotou o São Francisco por 2 a 1 nesta terça, 16, no Florestinha, e entrou na zona de classificação para a fase de quartas de final do Campeonato Estadual Sub-17. As duas equipes realizaram uma partida muito equilibrada e os vascaínos souberam aproveitar melhor as oportunidades.
Andirá x Assermurb
Andirá e Assermurb se enfrentam nesta quarta, 17, no Florestinha, em mais um confronto da primeira fase do Campeonato Estadual Sub-17. Os dois times precisam vencer para ampliar as possibilidades de classificação.
Comentários
Cotidiano
Manu e Quemile disputam o Qualifying do Top 16 do Circuito Mundial
A mineira Manu e a acreana Quemile disputam a partir desta quarta, 17, em João Pessoa, na Paraíba, o Qualifying do Top 16 do Circuito Mundial de Vôlei de Praia. O evento vai colocar em quadra algumas das principais duplas do Mundo e será um grande desafio para a dupla da acreana.
“Vamos tentar essa classificação. Teremos grandes adversárias e estamos bem concentradas”, declarou Quemile.
Pelo Mundo
O calendário começou com o torneio de Quintana Roo, no México, no mês de março. A etapa retornou ao calendário depois de 26 anos. O último evento acontecerá em Doha, no Catar, entre os dias 28 de outubro e 1º de novembro.
Você precisa fazer login para comentar.