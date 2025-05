Coleção Respira Acre traz inovação e identidade amazônica à maior feira de calçados da América Latina

O tempo segue quente e abafado em todo o Acre neste fim de semana, segundo previsão divulgada pelo pesquisador meteorológico Davi Friale na quinta-feira (22). As temperaturas máximas devem oscilar entre 32ºC e 35ºC, com possibilidade de chuvas rápidas e localizadas, que podem vir acompanhadas de raios e trovoadas.

De acordo com Friale, a condição de calor predominante deve se manter pelo menos até o dia 27 de maio. As chuvas previstas serão pontuais, mas há possibilidade de pancadas fortes em alguns momentos.

“No Acre, o tempo vai continuar quente e abafado, neste fim de semana. O calor, com sol e nuvens, vai permanecer, pelo menos até o próximo dia 27 de maio. As chuvas ocorrem, mas de forma pontual e passageira, podendo, em alguns momentos, ser fortes e acompanhadas de raios e trovoadas”, explicou o meteorologista.

As temperaturas mínimas nas primeiras horas do dia variam de 21ºC a 23ºC nas regiões leste e sul, e de 22ºC a 24ºC no centro e oeste do estado. Os ventos devem soprar de forma fraca a calma, predominantemente do sudeste, com variações do sul e do leste, mas com possibilidade de rajadas moderadas ou fortes em alguns pontos.

Apesar do clima instável, não há previsão de friagem para o Acre nos próximos dias. “Não haverá friagem no Acre, pelo menos até o próximo dia 27 de maio, mas ela deverá ocorrer antes do fim de maio”, antecipa Friale.

Compartilhe isso: WhatsApp

Tweet



Telegram



Relacionado

Comentários