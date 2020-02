Uma repórter de TV, do Canal 9News de Queensland, na Austrália, fazia uma gravação de uma matéria sobre segurança com cobras quando foi surpreendida por uma píton, que atacou o microfone da jornalista três vezes (veja o vídeo abaixo).

A situação e o susto de Sarah Cawte aconteceu na quarta-feira (5). Apesar da situação apavorante, a jornalista e equipe conseguiram levar com bom humor o ocorrido. Um tratador especializado no animal esteve presente durante toda a filmagem e auxiliava a repórter com a cobra em seus ombros.

Antes de iniciar as filmagens, Sarah solta um grito quando a cobra dá a primeira mordida no microfone, mas permanece imóvel e segue a recomendação do instrutor, que está ao seu lado. Em seguida, o animal morde o microfone mais duas vezes e assusta ainda mais a repórter. “Ela está mordendo meu microfone, o que eu faço?”, diz ela.

O operador da câmera, no entanto, não consegue segurar a risada. Mais calma, a repórter começa a gravar – ainda com a cobra em seu ombro. “Bem, eles podem não ser o animal favorito de muita gente (…), mas muitas delas têm mais medo de vocês do que vocês têm delas”, disse a jornalista.

“Tire isso de mim”

Nem o animal nem a repórter se feriram na gravação da reportagem, que aconteceu normalmente e foi veiculada no canal com a imagem dos botes da cobra.

“A repórter Sarah Cawte teve um dia de trabalho que ela nunca vai esquecer, após se encontrar cara a cara com uma situação escorregadia”, brincou o perfil oficial 9News nas redes sociais, com o vídeo do momento. A matéria da jornalista, inclusive, foi veiculada várias vezes ao longo da semana.

Em entrevista à própria emissora (veja abaixo), Sarah explicou que foi ideia dela colocar a cobra nos ombros para a reportagem. “Foi bem assustador. Assim que eu consegui a passagem que queria eu disse: ‘tire isso de mim’”, afirmou.