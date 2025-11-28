Geral
Coautor de Tropa de Elite vai ministrar palestra sobre liderança no Acre
O município de Brasiléia irá receber, no próximo dia 5, uma das edições mais aguardadas do programa Desperte a Liderança que Existe em Você, promovido pelo Governo do Acre, por meio da Secretaria de Governo (Segov). O evento contará com a presença do coronel André Batista, referência nacional em operações especiais e em gestão de equipes sob situações extremas.
Reconhecido por sua trajetória no BOPE do Rio de Janeiro, onde atuou por anos em operações de alta complexidade, André Batista é também coautor do livro “Elite da Tropa”, que inspirou o filme sucesso de público em todo o país, Tropa de Elite, no qual foi representado pelo personagem Matias. Sua experiência no comando de equipes em cenários críticos transformou-se em estudos, metodologia e treinamentos voltados ao desenvolvimento de líderes capazes de tomar decisões assertivas mesmo sob forte pressão.
Em Brasiléia, o coronel ministrará a palestra “Liderança: Ações sob Pressão”, onde irá compartilhar técnicas, vivências reais e reflexões sobre determinação, foco, preparo emocional e disciplina, competências essenciais para lideranças eficientes, seja no setor público, privado ou no dia a dia das comunidades.
Segundo o coronel André Batista, a expectativa para o encontro é extremamente positiva. “Será um momento especial. Acredito profundamente que todos nós carregamos uma liderança em potencial, e meu objetivo é mostrar caminhos práticos para que as pessoas descubram essa força mesmo nos momentos mais difíceis. Estou ansioso para conhecer o público de Brasiléia e viver essa troca”, declarou.
O secretário de Governo, Luiz Calixto, destaca que a presença do coronel reforça o compromisso do Estado em oferecer formação de qualidade para gestores, servidores e cidadãos interessados em aperfeiçoar suas habilidades de liderança. “Essa é uma oportunidade única de ouvir alguém que viveu, na prática, a liderança em seu nível mais intenso. Nosso objetivo é inspirar, preparar e fortalecer líderes em todas as áreas”, afirma o secretário Luiz Calixto.
O programa Desperte a Liderança que Existe em Você vem sendo ampliado pelo governo, levando conteúdo motivacional, técnicas de gestão e histórias inspiradoras para diversos municípios do Acre. A edição em Brasiléia promete casa cheia e grande engajamento do público local.
A Polícia Civil do Acre (PCAC), por meio da Delegacia de Repressão ao Narcotráfico (Denarc), realizou na manhã desta sexta-feira, 28, a incineração de aproximadamente 500 quilos de entorpecentes em uma olaria localizada em Rio Branco. A queima do material, fruto de apreensões realizadas pelas forças de segurança, encerra o ciclo de destruição de drogas referente ao ano de 202
O procedimento, previsto na Lei de Drogas, foi acompanhado por representantes do Ministério Público, da Perícia Oficial e da Vigilância Sanitária, garantindo a regularidade e transparência de todas as etapas. Os entorpecentes incinerados já haviam sido periciados, e os procedimentos administrativos relacionados às apreensões foram concluídos, com parte dos casos já encaminhados ao Poder Judiciário.
Esta é a terceira incineração realizada pela Polícia Civil neste ciclo de 2025, totalizando uma tonelada e meia de drogas destruídas apenas nestas três ações. Somando os anos de 2024 e 2025, o volume de entorpecentes retirados de circulação e devidamente eliminados chega a quatro toneladas e meia, representando um duro golpe na estrutura financeira do narcotráfico no estado.
De acordo com cálculos da Denarc, os 500 quilos destruídos hoje representam um impacto de mais de R$ 3,5 milhões nas finanças das organizações criminosas que atuam na região.
O delegado-geral da Polícia Civil do Acre, Dr. José Henrique Maciel, destacou que ações como essa demonstram o avanço das forças de segurança no combate ao tráfico. “Estamos diante de mais um resultado concreto do trabalho integrado e eficiente realizado pela Polícia Civil. A destruição desse material representa não apenas a retirada de drogas das ruas, mas a interrupção de um fluxo financeiro que alimenta o crime organizado”, destacou.
Já o delegado Saulo Macedo, titular da Denarc, reforçou a importância da ação. “Cada quilo destruído aqui é um prejuízo direto ao crime organizado e um passo a mais na proteção da sociedade acreana. Trabalhamos de forma técnica, integrada e contínua, e o resultado está aí: toneladas de drogas que deixaram de alimentar a violência, o vício e o financiamento de organizações criminosas. A Denarc segue firme no propósito de enfraquecer essas estruturas e garantir mais segurança para nossa população”, disse.
Após dois dias de intensas buscas, equipes de resgate localizaram o corpo de Luiz Fabiano Paiva Silveira, de 23 anos, que havia desaparecido na última terça-feira, dia 25, após o naufrágio de sua embarcação na região da Fazenda Riachuelo, no alto rio Envira, em Feijó.
A operação iniciou-se ainda na terça-feira (26), quando as equipes percorreram aproximadamente três horas de navegação até o local do acidente. Os mergulhadores utilizaram a técnica de “linha” para realizar buscas submersas durante todo o dia, mas não obtiveram sucesso inicial.
Na manhã de quarta-feira, as buscas foram retomadas com novas estratégias de varredura. Diante das condições adversas do rio, a equipe optou pela adoção do protocolo de buscas superficiais no período da tarde. Às 15h06, o corpo foi avistado flutuando a aproximadamente 200 metros do local do naufrágio.
Após a remoção, a vítima foi transportada para Feijó e entregue ao Hospital Geral às 18h48, ficando sob responsabilidade da equipe médica de plantão. O caso encerra uma intensa operação de resgate que mobilizou profissionais especializados em ambiente fluvial de alto risco.
