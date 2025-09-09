Brasil
CNU abre prazo para confirmação de candidatos em lista de espera
Começa nesta terça-feira (9) e vai até 18 de setembro o prazo para os candidatos aprovados em lista de espera na primeira edição do Concurso Público Nacional Unificado (CNU 1) 2025 manifestem interesse em continuar concorrendo às vagas para as quais estão habilitados.
A confirmação deve ser feita no site ou aplicativo SOUGOV.BR, conforme Edital Específico nº 3, publicado hoje no Diário Oficial da União pelo Ministério da Gestão e da Inovação em Serviços Públicos (MGI).
De acordo com as regras, esta etapa é “obrigatória e essencial” para que os candidatos permaneçam na lista de espera. “Aqueles que não manifestarem interesse no prazo serão retirados da lista de espera e deixam de concorrer a futuras convocações”, explicou o ministério.
“A saída da lista de espera de candidatos que já passaram em outros concursos, por exemplo, vai ajudar quem ainda está buscando uma oportunidade no serviço público e acelerar futuros procedimentos de nomeação e posse”, acrescentou.
O resultado das novas listas de espera, com base nas respostas das manifestações de interesse, será divulgado até 10 de outubro de 2025. Os aprovados serão informados por e-mail e receberão aviso por meio da Caixa Postal do GOV.BR. O passo a passo para fazer a manifestação de interesse está detalhado no site do MGI.
Como proceder:
- Quem deseja continuar disputando a vaga ou ainda está em dúvida deve marcar “Tenho interesse”.
- Quem já tem certeza que não vai assumir a vaga deve marcar “Sem interesse”.
“O que não pode acontecer: deixar de responder. Nesse caso, o candidato será retirado da lista de espera e deixará de concorrer a futuras chamadas do CNU 1”, alertam os organizadores.
SOUGOV.BR
A confirmação deve ser feita no site ou aplicativo SOUGOV.BR, plataforma do governo federal que centraliza serviços de gestão de pessoas para servidores públicos, aposentados e pensionistas do Executivo Federal.
O candidato deverá ter a conta GOV.BR de nível Prata ou Ouro e, dentro do SOUGOV.BR, precisa confirmar o interesse separadamente em cada cargo que aparece na lista de espera. Durante o prazo previsto no edital, é possível mudar a escolha quantas vezes quiser.
“Se o candidato marcar que não tem interesse em determinado cargo, ele será eliminado da lista de espera desse cargo, inclusive para possíveis contratações temporárias. Já quem confirmar que tem interesse, continuará na lista de espera daquele cargo e poderá ser chamado para nomeação e posse, caso surjam vagas dentro da sua classificação”, explica o MGI.
Catar pressiona Hamas por resposta positiva à proposta dos EUA, diz oficial
As próximas 24 a 48 horas são consideradas cruciais para avançar com a proposta
O primeiro-ministro do Catar pressionou o Hamas a “responder positivamente” à nova proposta de cessar-fogo dos EUA em uma reunião em Doha, segundo um oficial familiarizado com o encontro.
Sheikh Mohammed bin Abdulrahman bin Jassim Al-Thani se reuniu com Khalil Al-Hayya, principal negociador do Hamas, na segunda-feira (8) para discutir o acordo.
O Hamas confirmou no final de domingo (7) que havia recebido a proposta dos EUA, que incluía “algumas ideias” para alcançar um cessar-fogo abrangente. Israel disse que está considerando seriamente a proposta.
O plano, segundo um oficial israelense, prevê a libertação de todos os 48 reféns no primeiro dia do cessar-fogo. Em troca, uma fonte familiarizada com a proposta disse que Israel libertaria “milhares” de prisioneiros palestinos.
De acordo com a proposta, Israel e Hamas iniciariam negociações imediatas para um fim abrangente da guerra, e os combates não seriam retomados enquanto as conversas continuassem. O presidente dos EUA, Donald Trump, garantiria que o cessar-fogo se mantivesse enquanto as negociações prosseguissem.
As próximas 24 a 48 horas são consideradas cruciais para avançar com a proposta.
Netanyahu alerta moradores da Cidade de Gaza: “Saiam agora!”
Primeiro-ministro de Israel afirmou que está organizando uma manobra terrestre no território
O primeiro-ministro israelense, Benjamin Netanyahu, alertou os moradores da Cidade de Gaza para que se desloquem imediatamente, horas depois de Israel anunciar que intensificaria os ataques aéreos contra o território palestino.
“Digo aos moradores de Gaza: aproveito esta oportunidade e me ouçam com atenção: vocês foram avisados — saiam agora!”, disse Netanyahu.
O primeiro-ministro israelense também afirmou que as forças estão se organizando e se reunindo na Cidade de Gaza para uma “manobra” terrestre.
As forças de Israel vêm realizando uma ofensiva nos subúrbios da cidade, no norte do país, há semanas, após Netanyahu ter ordenado uma tomada total do território.
Ele afirma que a Cidade de Gaza é um reduto do Hamas e que sua captura é necessária para derrotar os combatentes do grupo.
Entenda a Guerra em Gaza
A guerra na Faixa de Gaza começou em 7 outubro de 2023, depois que o Hamas lançou um ataque terrorista contra Israel.
Combatentes do grupo radical palestino mataram 1.200 pessoas e sequestraram 251 reféns naquele dia.
Então, tropas israelenses deram início a uma grande ofensiva com bombardeios e por terra para tentar recuperar os reféns e acabar com o comando do Hamas.
Os combates resultaram na devastação do território palestino e no deslocamento de cerca de 1,9 milhão de pessoas, o equivalente a mais de 80% da população total da Faixa de Gaza, segundo a UNRWA (Agência das Nações Unidas para os Refugiados Palestinos).
Desde o início da guerra, pelo menos 61 mil palestinos foram mortos, segundo o Ministério da Saúde de Gaza. O ministério, controlado pelo Hamas, não distingue entre civis e combatentes do grupo na contagem, mas afirma que mais da metade dos mortos são mulheres e crianças. Israel afirma que pelo menos 20 mil são combatentes do grupo radical.
Parte dos reféns foi recuperada por meio de dois acordos de cessar-fogo, enquanto uma minoria foi recuperada por meio das ações militares.
Autoridades acreditam que cerca de 50 reféns ainda estejam em Gaza, sendo que cerca de 20 deles estariam vivos.
Enquanto a guerra avança, a situação humanitária se agrava a cada dia no território palestino. De acordo com a ONU, passa de mil o número de pessoas que foram mortas tentando conseguir alimentos, desde o mês de maio, quando Israel mudou o sistema de distribuição de suprimentos na Faixa de Gaza.
Com a fome generalizada pela falta da entrada de assistência na Faixa de Gaza, os relatos de pessoas morrendo por inanição são diários.
Israel afirma que a guerra pode parar assim que o Hamas se render, e o grupo radical demanda melhora na situação em Gaza para que o diálogo seja retomado.
Carro funerário capota e caixão é arremessado em rodovia de São Paulo
O acidente aconteceu após o motorista bater contra uma defesa metálica e perder o controle da direção do veículo na Rodovia Anhanguera
Um carro funerário capotou, na manhã desta segunda-feira (8/9), após o motorista bater contra uma defesa metálica e perder o controle da direção do veículo, na Rodovia Anhanguera (SP-330), na altura de Cravinhos, no interior de São Paulo. O carro transportava um caixão, que foi arremessado do veículo com a batida.
