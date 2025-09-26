Cnl. MSc. Óscar David Ruiz Arana é promovido ‘General Superior’ da Polícia Boliviana em Pando

Óscar David Ruiz Arana segue como comandante em Pando; promoção ocorre em momento de reforço de estratégias de segurança na área de divisa com Brasiléia, Epitaciolândia e Plácido de Castro

O General Óscar David Ruiz Arana, atual comandante departamental da Polícia Boliviana em Pando, foi promovido ao nível hierárquico imediato superior. A informação foi divulgada oficialmente pelo Comando Departamental, que parabenizou o oficial pelo avanço na carreira.

Em nota, a instituição reforçou a confiança na liderança de Ruiz Arana à frente da segurança cidadã na região – que inclui a fronteira com os municípios acreanos de Brasiléia, Epitaciolândia e Plácido de Castro – e destacou que a promoção é um reconhecimento ao seu “compromisso com o bem-estar da sociedade pandina”. A mensagem encerrou com o lema oficial: “A polícia do povo e para o povo”.

A mudança ocorre em um momento de reforço das estratégias de segurança na região de Pando, que mantém intenso fluxo transfronteiriço com cidades do Acre. A atuação coordenada entre os dois países tem sido frequente em operações de combate ao crime organizado na área.

Veja vídeo assessoria:

O evento militar teve a presença do Senhor Vice-Presidente do Estado Plurinacional da Bolívia, Jilata David Choquehuanca Céspedes e do Sr. Ministro do Governo, MSc. Roberto Ignacio Rios Sanjinés e Autoridades de Governo na solenidade “Ato de Ascenso a Generais da Polícia Boliviana.”

ASCENSO AO GRAU DE GERAL SUPERIOR * GRAL. SUP. AUGUSTO JOÃO RUSSO SANDOVAL, COMANDANTE GERAL DA POLÍCIA BOLIVIANA. * GRAL. SUP. GUILLERMO TEDDY CHACÓ, SUBCOMANDANTE GERAL DA POLÍCIA BOLIVIANA E CHEFE DE ESTADO MAIOR. * GRAL. SUP. LEONEL JIMENEZ VELASCO, INSPETOR-GERAL DA POLÍCIA BOLIVIANA. ASCENSO AO GRAU DE GERAL MAIOR * GRAL. MY. EDGAR JOSÉ CORTEZ ALBORNOZ, PRESIDENTE DO TRIBUNAL DISCIPLINÁRIO SUPERIOR. * GRAL. MY. JHONNY OMAR CHÁVEZ VASCOPÉ, DIRETOR NACIONAL DO PESSOAL. * GRAL. MY. ISMAEL TITO VILLCA VARGAS, DIRETOR NACIONAL DA INTELIGÊNCIA. * GRAL. MY. JORGE RENÉ RIOS ITURRY, DIRETOR NACIONAL DE PLANEAMENTO E OPERAÇÕES. * GRAL. MY. JOSÉ GREGÓRIO ILLANES RIBEIRO, DIRETOR NACIONAL DE INSTRUÇÃO E ENSINO. ASCENSO AO GRAU DE GERAL PRIMEIRO – GRAL. 1RO. GUNTHER LUIS AGUDO MENDOZA, COMANDANTE DEPARTAMENTAL DA POLÍCIA. – GRAL. 1RO. HELSNER GONZALO TORRICO VALDEZ, COMANDANTE DEPARTAMENTAL DA POLÍCIA ORURO. – GRAL. 1RO. JOAN ROMAN PE ÑA VERMELHAS, COMANDANTE DEPARTAMENTAL DA POLÍCIA CHUQUISACA. – GRAL. 1RO. EDSON ANTONIO CLAURE MORA, COMANDANTE DEPARTAMENTAL DA POLÍCIA DE COCHABAMBA. – GRAL. 1RO. FREDDY BISMARCK PEREIRA MOLINA, COMANDANTE DEPARTAMENTAL DA POLÍCIA TARIJA. – GRAL. 1RO. ROLANDO RAÚL ROJAS DAZA, COMANDANTE DEPARTAMENTAL DA POLÍCIA SANTA CRUZ. – GRAL. 1RO. OSCAR DAVID RUIZ ARANA, COMANDANTE DA POLÍCIA PANDO. – GRAL. 1RO. JOSÉ LUIS ARANCIBIA MORAIS. – GRAL. 1RO. LIONEL DAVID VALENZUELA PELAEZ – GRAL. 1RO. ANGEL MORAIS CALÇADILLA, DIRETOR-GERAL DA FELCN. – GRAL. 1RO. WALTER SOSSA RIVERA, DIRETOR-GERAL DA FELCC. – GRAL. 1RO. MIRKO ANTÓNIO SOKOL SARAVIA, DIRETOR-GERAL DA FELCV.

Generais da Polícia Boliviana, que dão mais um passo no fortalecimento institucional, com disciplina, coragem e vocação de serviço ao povo boliviano.

