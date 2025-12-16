CNHs falsas eram criadas para traficantes comprarem passagens do Acre para o nordeste

Rio Branco/AC. A Polícia Federal deflagrou nesta terça-feira (16/12) a Operação Queda Livre, destinada a reprimir o tráfico interestadual de drogas realizado por meio do transporte aéreo. O esquema criminoso utilizava voos comerciais regulares, partindo do Aeroporto de Rio Branco com destino a diversos estados da Federação.

Seis mandados judiciais foram cumpridos simultaneamente nas cidades de Rio Branco/AC e João Pessoa/PB. Foram cinco Mandados de Busca e Apreensão e um Mandado de Prisão Preventiva, todos expedidos pelo Juízo Estadual da Vara de Garantias do Tribunal de Justiça do Acre.

O trabalho policial iniciou a partir da descoberta de um grupo narcotraficante vinculado a uma conhecida facção criminosa atuante no Acre que, auxiliado por um funcionário de empresa terceirizada que presta serviços no Aeroporto Plácido de Castro, fazia remessas de entorpecentes para vários estados através de voos comerciais regulares.

No curso da investigação, a Polícia Federal apreendeu duas remessas de cocaína, totalizando aproximadamente nove quilogramas do entorpecente, retirados de circulação, o que representou prejuízo à organização criminosa.

Durante as investigações, a PF desvendou um esquema de emissão de CNHs digitais falsas, empregadas por traficantes para comprar passagens aéreas e embarcar com identidades falsas, a fim de evitar a identificação pelos órgãos de controle aeroportuário.

O comando da organização era exercido de dentro do sistema prisional. O líder, com acesso clandestino a aparelhos celulares, coordenava toda a logística e a operação criminosa.

As apurações prosseguem com o objetivo de identificar outros possíveis integrantes do esquema.

Os infratores poderão responder pelos crimes de tráfico de drogas, associação para o tráfico, organização criminosa, falsificação e uso de documentos falsos.

Relacionado

Comentários