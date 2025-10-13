Brasil
CNH sem autoescola: governo divulga passo a passo de como vai funcionar
O governo federal divulgou como vai funcionar o processo de obtenção da CNH (Carteira Nacional de Habilitação) sem autoescola obrigatória.
A mudança faz parte de uma minuta de resolução do Contran (Conselho Nacional de Trânsito) colocada em consulta pública pelo Ministério dos Transportes, sob a alegação de reduzir custos e burocracia aos candidatos. A expectativa é de que o texto original seja mantido ou receba mudanças pontuais, com base nas sugestões enviadas por empresas, entidades e cidadãos.
Dentre outros pontos, o candidato poderá realizar todas as etapas virtualmente, exceto pelos exames físicos e pela prova de direção.
Estima-se que o custo custo total da obtenção da CNH possa diminuir em 80%, restando só taxas administrativas e da execução dos exames.
Como vai funcionar CNH sem autoescola
As regras gerais de obtenção da CNH não irão mudar. Dentre elas, há exigência de idade mínima de 18 anos e saber ler e escrever.
O processo será quase todo digital, incluindo a solicitação inicial, que será feita no órgão de trânsito de cada estado.
Depois, o condutor precisará escolher entre três opções de cursos teóricos, que podem ser à distância e até com aulas gravadas:
Escolas públicas de trânsito, oferecidas pelos órgãos estaduais
Isso significa que as aulas teóricas seguirão existindo, mas não haverá exigência de que sejam feitas em uma autoescola.
Exames obrigatórios
Concluída a parte teórica, o candidato precisará se submeter aos mesmos exames médicos cobrados atualmente.
Dentre eles, há a avaliação psicológica (o teste psicotécnico) e o exame de aptidão física.
As taxas dessa parte não foram alteradas pelo governo federal, uma vez que são de competência dos Detrans (Departamentos Estaduais de Trânsito).
Prova teórica e prática
Imagem: Divulgação
Após os exames médicos, o candidato precisará fazer o exame teórico, como já é feito hoje. São até 30 questões, com cinco alternativas e aproveitamento mínimo de 70%.
As provas podem ser feitas a distância, desde que monitoradas pela autoridade competente. Uma vez aprovado no exame teórico, o candidato pode optar pelas aulas práticas ou ir direto à última prova, sem nenhum treino prévio.
Não há mudanças na forma como o exame ocorre, mas uma novidade é que o veículo não precisa mais ser da autoescola. Ele pode ser do próprio candidato ou de terceiros.
Não há obrigatoriedade de uso de veículos com duplo comando e o candidato poderá aprender em carro manual ou automático, porém os requisitos exigidos em lei devem ser obedecidos, como a idade máxima do automóvel e a identificação externa, indicando que o veículo está sendo utilizado para formação (como um adesivo, por exemplo)
Ministério dos Transportes, ao UOL Carros
Para isso, talvez seja preciso modificar aspectos das normas vigentes, como as resoluções do Contran que regulam as aulas práticas atualmente. Uma fonte ligada ao ministério, entretanto, ressaltou que esses detalhes serão posteriormente resolvidos por técnicos da pasta.
Proposta não vai passar pelo Congresso
Com o OK do presidente Lula, o projeto da CNH sem autoescola passa pelos últimos ajustes antes de entrar em vigor.
Não há necessidade de aprovação prévia em votação, então espera-se que, após a consulta pública, haja ajustes técnicos pontuais no texto.
A consulta pública se encerra no dia 2 de novembro e, segundo constatou UOL Carros, tem forte participação das entidades que representam as autoescolas.
O Sindcfc-MG (Sindicato dos Centros de Formação de Condutores do Estado de Minas Gerais), por exemplo, convocou os donos de autoescola para colaborar.
A entidade defende que a flexibilização pode trazer riscos ao trânsito e afirma que o alto preço dos cursos de formação é um “mito” – acrescentando que há risco de desemprego com a mudança.
Veja as primeiras fotos dos reféns libertados em Gaza
Grupo palestino Hamas libertou, nesta segunda-feira (13), reféns ainda vivos que eram mantidos na Faixa de Gaza
O exército israelense e a Assessoria de Imprensa do Governo de Israel divulgaram as primeiras fotos dos reféns que foram libertados de Gaza nesta segunda-feira (13), mostrando os ex-prisioneiros sendo recebidos pelas forças israelenses.
Foram soltos todos os 20 reféns ainda vivos que eram mantidos na Faixa de Gaza há mais de dois anos. Israel também soltou palestinos prisioneiros no país, como parte da primeira fase do plano de cessar-fogo proposto pelo presidente dos Estados Unidos, Donald Trump.
Eitan Mor, de Kiryat Arba, trabalhava como segurança no festival de música Nova quando foi sequestrado pelo Hamas. Ele tinha 23 anos na época e já completou 25.
Fonte: CNN
Reconstrução começa agora, diz Trump após assinar cessar-fogo em Gaza
Declaração aconteceu durante cúpula da paz que acontece no Egito com diversos líderes mundiais
O presidente dos Estados Unidos, Donald Trump, declarou nesta segunda-feira (13) que a reconstrução na Faixa de Gaza começará a partir de agora, momento em que o acordo de cessar-fogo para o território palestino foi assinado.
“Agora é um novo dia surgindo, uma reconstrução começando. Fizemos a parte mais difícil, mas claro temos muito a reconstruir”, disse Trump após assinar o acordo de cessar-fogo em Gaza. O documento foi assinado no Egito, na cidade de Sharm el-Sheikh, onde líderes mundiais se reúnem para cúpula de paz.
Trump ainda agradeceu “as nações árabes e muçulmanas” que tornaram o acordo de paz isso possível. Além do americano, assinaram o acordo os líderes dos países mediadores, que foram: Egito, Catar e Turquia.
Em discurso antes de assinar documento, o republicano afirmou que o Oriente Médio agora é uma “região transformada” e que o acordo é “histórico”.
“As pessoas nesta sala ajudaram muito, são os líderes mais ricos do mundo. Quando os conhecemos bem, posso dizer que são as melhores pessoas, eles se importam com os seus países. Isso [o acordo] só está acontecendo porque todos se reuniram”, afirmou Trump.
O presidente egípcio, Abdel Fattah al-Sisi, convidou o presidente dos Estados Unidos para participar da cerimônia de assinatura. O egípicio recebeu líderes mundiais de mais de 20 países. Entre os que confirmaram presença estão o primeiro-ministro britânico Keir Starmer, o presidente francês Emmanuel Macron, o chanceler alemão Friedrich Merz, a primeira-ministra italiana Giorgia Meloni e o primeiro-ministro espanhol Pedro Sánchez.
Trump chegou ao Egito nesta tarde, após discursar no Parlamento de Israel, horas depois de reféns terem sido libertados por Hamas e palestinos prisioneiros terem sido soltos por Israel.
Primeira fase do cessar-fogo
Segundo o presidente Donald Trump, a primeira fase do acordo inclui o cessar-fogo, a libertação dos reféns que permanecem sob custódia do Hamas e o recuo das forças israelenses.
Um “Conselho de Paz”, previsto no plano de 20 pontos, proposto pelo republicano, deve supervisionar o cumprimento das medidas iniciais. O órgão teria caráter internacional e contaria com um comitê palestino “tecnocrático e apolítico” responsável pela administração de Gaza.
Gol é condenada a pagar indenização a passageiro por mala danificada no Acre
Justiça reconhece prejuízo ao consumidor, mas descarta danos morais por falta de provas
Em decisão unânime, a companhia Gol Linhas Aéreas S.A. foi condenada a pagar R$ 720 a Joaquim Jonatha de Araújo Meireles, que teve a mala danificada durante uma viagem. O processo foi analisado pela 1ª Turma Recursal do Tribunal de Justiça do Estado do Acre (TJAC), que alterou o resultado anterior e reconheceu o prejuízo.
Na primeira análise, o pedido havia sido negado por falta de provas. Diante da negativa, o consumidor recorreu e apresentou fotos da mala danificada, nota fiscal da compra de outra bagagem e registro de tentativa de acordo feito pela empresa. Esses materiais serviram como base para confirmar o transtorno.
O juiz Cloves Augusto Alves Cabral Ferreira destacou que a empresa deve responder quando há falha ligada ao serviço oferecido. O valor da indenização será corrigido pela inflação (IPCA-E) e terá juros aplicados pela taxa Selic desde o dia da ocorrência.
O passageiro também relatou ter sido tratado com grosseria no balcão de atendimento. Apesar disso, não conseguiu comprovar a queixa, já que o boletim de ocorrência anexado aos autos não foi aceito como elemento capaz de demonstrar sofrimento.
De acordo com o Superior Tribunal de Justiça (STJ), esse tipo de documento tem função apenas informativa. Como o pedido de compensação por danos morais foi recusado, não houve cobrança de honorários.
