Cotidiano

CNH sem autoescola: entenda proposta que acaba com exigência de aulas práticas

Publicado

33 minutos atrás

em

Proposta em análise na Casa Civil prevê opção de curso online e instrutores autônomos, mantendo exames teóricos e práticos do Detran. Medida visa reduzir custos

O Ministério dos Transportes está desenvolvendo uma proposta que pode eliminar a obrigatoriedade das aulas em autoescolas para a obtenção da Carteira Nacional de Habilitação (CNH). A medida, que está em análise na Casa Civil, busca reduzir custos e flexibilizar as exigências para novos condutores.

De acordo com Adrualdo Catão,  secretário do Ministério dos Transportes, cerca de 20 milhões de brasileiros dirigem sem habilitação atualmente, sendo que 54% dos proprietários de motocicletas não possuem CNH.

O alto custo, que pode chegar a R$ 5 mil para as categorias A e B combinadas, é apontado como principal barreira ao acesso à habilitação.

Como funcionará o novo sistema

O projeto mantém as exigências previstas no Código de Trânsito Brasileiro, incluindo os exames teóricos e práticos realizados pelo Detran, além das avaliações médicas e psicológicas. A principal mudança está na forma de preparação: os candidatos poderão optar entre frequentar autoescolas tradicionais ou realizar cursos online através da plataforma do governo.

A proposta também prevê a possibilidade de instrução prática com profissionais autônomos credenciados, não necessariamente vinculados às autoescolas.

As atuais 45 horas de aulas teóricas presenciais e 20 horas de prática obrigatórias deixariam de ser exigidas nesses moldes.

Impactos na segurança

Em resposta às críticas sobre possíveis riscos à segurança viária, Catão argumenta que países desenvolvidos, como a Suécia, referência em políticas de trânsito, não exigem carga horária obrigatória de aulas. Segundo ele, a atual regulamentação pode estar fomentando a informalidade e, consequentemente, aumentando os riscos no trânsito.

O projeto ainda passará por consulta pública e discussões com os Detrans. A expectativa é que a nova regulamentação, além de reduzir custos, modernize o processo de formação de condutores e torne a habilitação mais acessível à população.

 

Fonte: CNN

Cotidiano

Federação promove Estadual da 2ª Divisão com dirigentes, técnicos e atletas

Publicado

3 horas atrás

em

9 de agosto de 2025

Por

Foto PHD: Dirigentes acreditam em um torneio bem disputado

Com a presença de dirigentes, técnicos e os capitães das equipes, a Federação de Futebol do Acre (FFAC) realizou nesta sexta, 8, o lançamento do Campeonato Estadual da 2ª Divisão. A competição começa no próximo dia 12, na Arena da Floresta, e terá as participações do Andirá, Atlético, Plácido de Castro, Santa Cruz, São Francisco e Náuas.

FFAC TV fará transmissões

A FFAC TV (TV da Federação) fará a transmissão de todas as partidas do Estadual.

“Esse é um projeto piloto visando a próxima temporada. Queremos colocar o futebol acreano no Brasil e no Mundo e isso pode trazer patrocínios e gerar receitas para os clubes”, comentou o presidente da FFAC, Adem Araújo.

Descartou favoritismo

O técnico Bruno Monteiro descartou o favoritismo do Santa Cruz na disputa da competição.

“Vamos entrar na disputa com as mesmas condições dos nossos adversários. Estamos construindo um trabalho e a meta é colocar o Santa Cruz na primeira divisão”, declarou o treinador.

Sem representante

Somente o Plácido de Castro não teve nenhum representante no torneio. O Tigre do Abunã ainda não tem um elenco montado para a disputa do torneio.

Cotidiano

Campeonato Estadual da 2ª Divisão começa com 5 partidas no Sesc

Publicado

3 horas atrás

em

9 de agosto de 2025

Por

Foto Glauber Lima: Competição deve ser equilibrada e com bons jogos

Começa neste sábado, a partir das 17h45, no ginásio do Sesc, com cinco partidas o Campeonato Estadual de Futsal da 2ª Divisão. As equipes irão jogar dentro dos seus grupos em turno único e os quatro primeiros classificados avançam para a fase de quartas de final. Após a etapa de classificação, a competição passa a ser eliminatória.

12 equipes na disputa

O Estadual terá 12 times na disputa e o campeão e o vice sobem para a primeira divisão. O terceiro e o quarto colocado irão jogar contra os últimos classificados da 1ª Divisão para saber quem fica na elite em 2026.

6 mil e passagens 

O campeão do Estadual da 2ª Divisão vai receber uma premiação de R$ 6 mil e mais 12 passagens para jogar a Liga Norte na temporada de 2026.

Jogos deste sábado

Epitaciolândia x PSC

Borussia x Vila City

Xapuri x Amigos do Gerson

Montenegro x Capixaba

Adesg x Bujari

Cotidiano

Altos recebe o Independência com grande vantagem para avançar

Publicado

3 horas atrás

em

9 de agosto de 2025

Por

Foto Sueli Rodrigues: Fininho (bola) jogará como um falso 9 no ataque Tricolor

Altos e Independência fazem neste sábado, 9, a partir das 15 horas (hora Acre), no estádio Lindolfo Monteiro, em Teresina, no Piauí, o jogo de volta pela segunda fase do Campeonato Brasileiro da Série D. O Altos venceu por 5 a 1, na Arena da Floresta, e pode perder até por três gols de diferença para avançar à terceira fase do torneio.

Jerson tem dúvidas 

O técnico Jerson Testoni tem dúvidas para definir o Jacaré. O lateral Negueba e o zagueiro Joécio, ambos lesionados, não devem jogar. O zagueiro Albert volta de suspensão e Macário segue como titular no ataque.

Missão impossível

Depois de ser goleado na Arena da Floresta por 5 a 1, o Independência precisa vencer por cinco gols de diferença para conquistar a classificação.

O técnico Ivan Mazzuia confirmou a entrada de Lucca na vaga de Weverton na lateral direita e Fininho vai atuar como um falso 9.

Trio do Rio Grande do Norte

Um trio do Rio Grande do Norte comanda Altos e Independência. José Magno Teixeira apita e terá como auxiliares José Cândido das Flores e Francisco de Assis da Hora.

