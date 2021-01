A Tribuna

Segundo informações da Associação, o processo para a compra de 5 milhões de doses da vacina indiana Covaxin pelas clínicas privadas brasileiras está “muito bem encaminhado” e a aquisição será feita assim que sair registro definitivo do imunizante no Brasil, que deve acontecer até final de fevereiro.

Uma das clínicas procuradas confirmou a expectativa, ressaltando que todas as negociações estão sendo feitas diretamente pela ABCVAC.

A Associação destaca que o objetivo das clínicas privadas não é competir com o SUS, mas complementar a oferta.

“Somos favoráveis a toda e qualquer possibilidade de aumentar o número de pessoas vacinadas no Brasil, desde que cumpridas as regras sanitárias vigentes e desde que o planejamento de vacinação no setor público não seja prejudicado”, pontuou Geraldo Barbosa, presidente da ABCVAC.

Leia a nota na íntegra:

Sobre as notícias recém publicadas a respeito da possível aquisição de doses da a vacina contra a Covid19 por empresas privadas não enquadradas como estabelecimento de saúde, a ABCVAC (Associação Brasileira de Clínicas de Vacina) explica que nem ela – como representante do setor privado de clínicas – nem suas clínicas associadas até o momento estão envolvidas nessa negociação, portanto, não temos comentários a fazer sobre a possibilidade desta transação.

Ressaltamos que a Legislação vigente permite apenas que estabelecimentos de saúde – clínicas de vacinação privadas, hospitais e farmácias – com requisitos mínimos para o funcionamento dos serviços, podem realizar a atividade de vacinação humana, para garantir a segurança do ato vacinal.

Somos favoráveis a toda e qualquer possibilidade de aumentar o número de pessoas vacinadas no Brasil, desde que cumpridas as regras sanitárias vigentes e desde que o planejamento de vacinação no setor público não seja prejudicado.

Dessa forma, nossas associadas estão sempre a disposição para colaborar com todas as esferas da sociedade.

Diretoria ABCVAC

