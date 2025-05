Clientes do Banco da Amazônia ganham acesso a serviços em casas lotéricas no Acre

Assinatura viabiliza missão técnica e estande na Semana Internacional do Café

O Sebrae no Acre e a Secretaria de Estado da Agricultura (Seagri) assinaram, nesta quarta-feira (28), um convênio para fortalecimento da produção do café acreano durante participação do Acre na Semana Internacional do Café (SIC) 2025/2026, que será realizada de 5 a 7 de novembro, em Belo Horizonte (MG).

A parceria visa a organização de uma missão técnica com a presença de produtores rurais e técnicos do Acre. A comitiva irá contar com um estande na feira, voltado à promoção do café robusta amazônico produzido no estado.

Durante o evento, os participantes terão acesso a rodadas de negócios, palestras, degustações orientadas, workshops, exposições e oficinas, com foco em inovação, sustentabilidade e qualidade na cadeia produtiva do café. Considerada uma das maiores feiras do setor na América Latina, a SIC reúne produtores, torrefadores, compradores internacionais e especialistas do Brasil e do exterior.

Para o diretor técnico do Sebrae no Acre, Kleber Campos, o convênio fortalece a atuação conjunta das instituições para o crescimento da cafeicultura local. “O Convênio tem o objetivo de fortalecer as ações das duas instituições na cadeia produtiva do café, no tocante acesso a mercados, a tecnologia de produção e a melhoria da gestão das propriedades assistidas pelo projeto ou pelo convênio”, destaca.

O secretário de Agricultura, Luiz Tchê, ressalta que a iniciativa amplia o reconhecimento do café acreano. “Este convênio representa um passo importante na valorização da cadeia produtiva do café no Acre, promovendo conhecimento, visibilidade e oportunidades para os nossos produtores”, declarou.

Os produtores que participarão da comitiva serão selecionados por meio do Concurso de Qualidade do Café Robusta Amazônico – Qualicafé, que em 2025 entrará em sua terceira edição. A iniciativa é promovida pelo Governo do Estado, em parceria com o Sebrae e demais instituições parceiras, e busca valorizar os melhores cafés da região, estimulando a melhoria contínua na produção.

Conheça mais sobre os projetos desenvolvidos pelo Sebrae para fomentar o empreendedorismo no campo acessando o site ac.loja.sebrae.com.br/ produtor-rural

Compartilhe isso: WhatsApp

Tweet



Telegram



Relacionado

Comentários