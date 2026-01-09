Clientes de baixa renda do Acre poderão ter até 6,89% de redução na fatura de energia 

Estado está entre sete unidades da federação com crescimento de hospitalizações pelo vírus, segundo boletim da Fiocruz; situação não é considerada de alerta

O Acre aparece entre os estados brasileiros com aumento nas hospitalizações por Influenza A, de acordo com o boletim InfoGripe da Fiocruz divulgado na última quinta-feira (8). Os dados referem-se à semana epidemiológica 53 de 2025, que vai de 28 de dezembro a 3 de janeiro. Apesar do crescimento, o estado não está em nível de alerta, risco ou alto risco para a Síndrome Respiratória Aguda Grave (SRAG) e mantém um cenário considerado estável.

O estado integra um grupo de sete unidades da federação onde as internações por Influenza A continuam em ascensão, ao lado de Amazonas, Mato Grosso do Sul, Mato Grosso, Ceará, Pernambuco e Sergipe. No entanto, diferentemente de Rondônia – único estado em alerta para SRAG –, o Acre apresenta incidência classificada como baixa nas últimas duas semanas e sem sinal de crescimento sustentado.

No panorama nacional, os casos de SRAG estão em tendência de queda, o que indica que a situação no Acre ocorre em um contexto geral de desaceleração da síndrome. Atualmente, nenhum estado combina incidência elevada com tendência de crescimento.

O boletim também destaca o perfil etário dos casos: a Influenza A tem maior impacto entre idosos, enquanto outros vírus respiratórios concentram-se mais em crianças. Especialistas da Fiocruz reforçam que os dados devem ser analisados junto a indicadores locais, como taxa de ocupação de leitos, mas avaliam que o estado não vive um cenário crítico.

Estados com tendência de alta na Influenza A:

Norte: Acre e Amazonas

Centro-Oeste: Mato Grosso e Mato Grosso do Sul

Nordeste: Ceará, Pernambuco e Sergipe

Enquanto o Acre mostra crescimento pontual da gripe, o cenário nacional de SRAG é de queda no curto e longo prazos. Nenhum estado combina incidência elevada com tendência de crescimento sustentado – situação que coloca o Acre em patamar similar ao da maioria das unidades federativas.

Perfil dos casos:

A Fiocruz destaca que, em nível nacional, a Influenza A tem maior impacto em idosos, enquanto vírus como o rinovírus afetam mais crianças. O dado serve de alerta para a vigilância sobre a população idosa no Acre.

Análise dos especialistas:

Pesquisadores ressaltam que os dados devem ser cruzados com indicadores como ocupação de leitos, já que pode haver atraso nas notificações. No entanto, o quadro geral não é crítico e o estado mantém estabilidade na maioria dos parâmetros.

A Secretaria de Saúde do Acre (Sesacre) deve reforçar a vacinação contra influenza em grupos de risco e manter o monitoramento em unidades sentinelas. A população é orientada a buscar atendimento precoce em caso de sintomas respiratórios graves.

A situação do Acre contrasta com a de Rondônia, único estado da federação que ainda permanece em nível de alerta para SRAG. A diferença evidencia a heterogeneidade da transmissão de vírus respiratórios mesmo entre vizinhos geográficos.

