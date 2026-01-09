Cotidiano
Clientes de baixa renda do Acre poderão ter até 6,89% de redução na fatura de energia
Tarifa Social – não há alteração para clientes baixa renda com direito ao benefício da tarifa social. Todos que se enquadram nos critérios (famílias inscritas no CadÚnico, com renda per capita até meio salário-mínimo, BPC, indígenas e quilombolas) continuam com gratuidade na tarifa até 80 kWh.
Cotidiano
Acre registra aumento de internações por Influenza A, mas cenário geral de SRAG permanece estável
Estado está entre sete unidades da federação com crescimento de hospitalizações pelo vírus, segundo boletim da Fiocruz; situação não é considerada de alerta
O Acre aparece entre os estados brasileiros com aumento nas hospitalizações por Influenza A, de acordo com o boletim InfoGripe da Fiocruz divulgado na última quinta-feira (8). Os dados referem-se à semana epidemiológica 53 de 2025, que vai de 28 de dezembro a 3 de janeiro. Apesar do crescimento, o estado não está em nível de alerta, risco ou alto risco para a Síndrome Respiratória Aguda Grave (SRAG) e mantém um cenário considerado estável.
O estado integra um grupo de sete unidades da federação onde as internações por Influenza A continuam em ascensão, ao lado de Amazonas, Mato Grosso do Sul, Mato Grosso, Ceará, Pernambuco e Sergipe. No entanto, diferentemente de Rondônia – único estado em alerta para SRAG –, o Acre apresenta incidência classificada como baixa nas últimas duas semanas e sem sinal de crescimento sustentado.
No panorama nacional, os casos de SRAG estão em tendência de queda, o que indica que a situação no Acre ocorre em um contexto geral de desaceleração da síndrome. Atualmente, nenhum estado combina incidência elevada com tendência de crescimento.
O boletim também destaca o perfil etário dos casos: a Influenza A tem maior impacto entre idosos, enquanto outros vírus respiratórios concentram-se mais em crianças. Especialistas da Fiocruz reforçam que os dados devem ser analisados junto a indicadores locais, como taxa de ocupação de leitos, mas avaliam que o estado não vive um cenário crítico.
Estados com tendência de alta na Influenza A:
-
Norte: Acre e Amazonas
-
Centro-Oeste: Mato Grosso e Mato Grosso do Sul
-
Nordeste: Ceará, Pernambuco e Sergipe
Enquanto o Acre mostra crescimento pontual da gripe, o cenário nacional de SRAG é de queda no curto e longo prazos. Nenhum estado combina incidência elevada com tendência de crescimento sustentado – situação que coloca o Acre em patamar similar ao da maioria das unidades federativas.
Perfil dos casos:
A Fiocruz destaca que, em nível nacional, a Influenza A tem maior impacto em idosos, enquanto vírus como o rinovírus afetam mais crianças. O dado serve de alerta para a vigilância sobre a população idosa no Acre.
Análise dos especialistas:
Pesquisadores ressaltam que os dados devem ser cruzados com indicadores como ocupação de leitos, já que pode haver atraso nas notificações. No entanto, o quadro geral não é crítico e o estado mantém estabilidade na maioria dos parâmetros.
A Secretaria de Saúde do Acre (Sesacre) deve reforçar a vacinação contra influenza em grupos de risco e manter o monitoramento em unidades sentinelas. A população é orientada a buscar atendimento precoce em caso de sintomas respiratórios graves.
A situação do Acre contrasta com a de Rondônia, único estado da federação que ainda permanece em nível de alerta para SRAG. A diferença evidencia a heterogeneidade da transmissão de vírus respiratórios mesmo entre vizinhos geográficos.
Cotidiano
Exportação de gado vivo do Acre cresce 74,65% em 2025, com 378,8 mil animais enviados a outros estados
Somente em dezembro, movimentação atingiu 27,2 mil cabeças, alta de 88,62% em relação ao mesmo mês de 2024; dados mostram equilíbrio entre vendas e transferências internas
A comercialização interestadual de bovinos do Acre apresentou um crescimento expressivo de 74,65% em 2025, com 378.808 cabeças enviadas a outros estados, ante 216.887 em 2024. Os dados, sistematizados pela DTEC/FAEAC com base em informações do Idaf, mostram que o estado consolidou sua posição como fornecedor relevante de gado vivo no mercado nacional.
Somente em dezembro de 2025, foram movimentadas 27.246 cabeças, número 2,54% superior ao mês anterior e 88,62% acima do registrado em dezembro de 2024. O fluxo indicou equilíbrio entre os tipos de operação: 13.614 animais foram destinados a diferentes proprietários (venda) e 13.632 seguiram para propriedades do mesmo dono (transferência), refletindo tanto transações comerciais quanto ajustes estratégicos de rebanho. O desempenho reforça a competitividade da pecuária acreana e a crescente demanda externa pelo gado produzido no estado.
Desempenho mensal:
-
Dezembro/2025: 27.246 animais (alta de 2,54% sobre novembro e de 88,62% sobre dezembro/2024)
-
Perfil das transações: Equilíbrio entre vendas comerciais (13.614 cabeças) e transferências entre propriedades do mesmo dono (13.632)
Fatores do crescimento:
-
Demanda externa sustentada, especialmente de estados como Rondônia, Mato Grosso e Pará;
-
Competitividade do rebanho acreano, com custos de produção menores;
-
Melhoria na logística de escoamento, ainda que limitada pelas condições da BR-364.
O agronegócio bovino é o principal setor da economia acreana, responsável por 20% do PIB estadual. A expansão das vendas externas reforça a vocação pecuária do estado, mas também expõe a dependência de uma única commodity.
O Idaf e a Secretaria de Agricultura devem investir em rastreabilidade e certificação para abrir mercados mais exigentes. Paralelamente, a FAEAC projeta que as exportações podem superar 400 mil cabeças em 2026.
O aumento de quase 90% nas vendas em dezembro sugere que os pecuaristas anteciparam embarques diante da perspectiva de alta nos preços no primeiro trimestre de 2026 – movimento comum antes da entressafra.
Cotidiano
Ieptec publica resultado de seleção para bolsistas de nível médio e superior
O Instituto Estadual de Educação Profissional e Tecnológica (Ieptec) tornou público, nesta sexta-feira, 9, no Diário Oficial do Estado do Acre (DOE/AC), o resultado da análise das condições de elegibilidade do processo seletivo simplificado destinado à contratação de profissionais bolsistas não docentes, na modalidade mensalista.
A seleção tem como finalidade a formação de cadastro de reserva para atuação na área administrativa da instituição, contemplando candidatos com escolaridade de nível médio e superior.
De acordo com o edital, os bolsistas de nível médio receberão valores de R$ 1.800 ou R$ 2.400, conforme a carga horária de 30h ou 40h semanais. Para os profissionais de nível superior, as bolsas serão de R$ 1.920 para 30h e R$ 2.560 para 40h semanais.
As oportunidades abrangem as nove unidades do Ieptec distribuídas nos 22 municípios acreanos, incluindo os Centros de Educação Profissional e Tecnológica (Cept) Campos Pereira, Roberval Cardoso, Usina de Arte, Escola de Gastronomia e Escola Maria Moreira, em Rio Branco; o Ceflora, em Cruzeiro do Sul; o João de Deus, em Plácido de Castro; o Núcleo de Educação Profissional de Tarauacá; além da Central Ieptec.
Com informações da Agência de Notícias do Acre
