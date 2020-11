Sem o pagamento, a empresa decidiu inserir o nome do cliente, que tinha uma conta pré-paga, no cadastro de devedores. O caso é de 2015, mas a vítima só teve conhecimento da situação ano passado, quando foi comprar em um comércio e descobriu que o nome estava negativado.

“Ele tem, de fato, uma conta no nome dele, mas que não tem nenhum débito. A linha que originou o débito nunca teve contato e começaram a cobrar ele até inserir o nome no Serasa. Teve um crédito negado, passou vexame e teve que ajuizar uma ação”, explicou o advogado da vítima, Mathaus Novais.

Na alegação, a empresa de telefonia afirmou que tinha um contrato com o cliente e que ele aceitou migrar de plano. Contudo, a relatora do processo, juíza Luana Campos, destacou que não havia comprovação da contratação do serviço, uma vez que o endereço cadastrado é da cidade de Acrelândia, no interior, e a vítima mora em Rio Branco.