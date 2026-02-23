Clícia Gadelha vence e Jader Machado perde na abertura do Brasileiro de Handebol Sub-18

Começou neste domingo, 22, em Aracajú, Sergipe, a campanha das equipes acreanas no Campeonato Brasileiro de Handebol Sub-18, competição promovida pela Confederação Brasileira do Desporto Escolar(CBDE).

O time da escola Clícia Gadelha venceu o Ceti Lomanto Júnior, da Bahia, por 22 a 17, no masculino. As meninas da escola Jader Machado, de Porto Acre, foram derrotadas pela equipe do Colégio Dr. Dionísio Bentes, do Pará, por 21 a 11.

Segunda partida

A equipe da Jader Machado enfrenta o time da escola Joaldo Lima, de Sergipe, nesta segunda, a partir das 8h30(hora Acre), na segunda apresentação no Brasileiro. Os garotos da Clícia Gadelha folgam na rodada.

