Clícia Gadelha vence e Jader Machado perde na abertura do Brasileiro de Handebol Sub-18
Começou neste domingo, 22, em Aracajú, Sergipe, a campanha das equipes acreanas no Campeonato Brasileiro de Handebol Sub-18, competição promovida pela Confederação Brasileira do Desporto Escolar(CBDE).
O time da escola Clícia Gadelha venceu o Ceti Lomanto Júnior, da Bahia, por 22 a 17, no masculino. As meninas da escola Jader Machado, de Porto Acre, foram derrotadas pela equipe do Colégio Dr. Dionísio Bentes, do Pará, por 21 a 11.
Segunda partida
A equipe da Jader Machado enfrenta o time da escola Joaldo Lima, de Sergipe, nesta segunda, a partir das 8h30(hora Acre), na segunda apresentação no Brasileiro. Os garotos da Clícia Gadelha folgam na rodada.
MM Acre vai promover torneio 4×4 no Colégio Acreano
O MM Acre vai promover nos dias 7 e 8 de março na quadra do Colégio Acreano um torneio de vôlei 4×4, no feminino e no masculino. As inscrições poderão ser realizadas até o dia 4 de março com Elson William no número 999599113.
“Vamos movimentar a temporada com torneios porque os atletas gostam de jogar. Cada equipe poderá inscrever cinco atletas e a meta é realizar um grande evento”, disse o diretor do MM Acre, Carlos Leopoldo.
Atletas Sub-21
Segundo Carlos Leopoldo, cada equipe, nos dois naipes, será obrigada a inscrever um atleta Sub-21.
“Existe a necessidade de trazermos novos atletas para o nosso vôlei. No Sub-21, os jogadores não têm mais as categorias de base e muitos param de jogar por falta de oportunidade”, avaliou Carlos Leopoldo.
Jader Machado empata no Campeonato Brasileiro de Handebol Sub-18
A equipe da escola Jader Machado, de Porto Acre, tomou um gol a 45 segundos do fim e empatou por 16 a 16 com o time da escola Joaldo Lima, de Sergipe, nesta segunda, 23, em Aracaju, Sergipe, em duelo válido pela segunda rodada da fase de classificação do Campeonato Brasileiro Escolar de Handebol Feminino Sub-18. As meninas acreanas seguem sem vencer no torneio nacional.
Sequência nesta quarta
O time da Jader Machado volta à quadra nesta terça, 24, às 6 horas(hora Acre), para enfrentar a equipe João D´Abreu, de Tocantins.
Os garotos da Clícia Gadelha jogam contra o Colégio Amorim, de São Paulo, a partir das 12h10(hora Acre), em um duelo muito complicado.
Rio Branco e Santa Cruz disputam confronto com metas diferentes
Rio Branco e Santa Cruz fazem nesta segunda, 23, a partir das 18 horas, no Tonicão, a partida de abertura da 6ª rodada do Campeonato Estadual Sicredi de 2026. O Rio Branco é líder da primeira fase do Estadual com 12 pontos e tem como meta conquistar uma vantagem para os duelos das semifinais. O Santa Cruz é o 4º colocado somando 7 pontos e …
