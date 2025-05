Cirurgias eletivas começam em Mâncio Lima com articulação do deputado Nicolau Júnior, governo do Estado e Prefeitura

As cirurgias eletivas já começaram em Mâncio Lima, e esse avanço é fruto direto do trabalho conjunto do deputado estadual Nicolau Júnior com o governo do Estado e a Prefeitura. A população do município, que há 25 anos aguardava por esse momento, agora começa a ser atendida com mais dignidade e cuidado.

O deputado Nicolau Júnior, presidente da Assembleia Legislativa do Acre, esteve presente no início dos atendimentos ao lado do secretário de Saúde, Pedro Pascoal, e do prefeito Zé Luiz. O início das cirurgias é resultado de uma solicitação feita por Nicolau ao governo estadual, garantindo que Mâncio Lima fosse incluída no cronograma do Programa Opera Acre.

“Esse é um momento muito importante para Mâncio Lima. A gente sabe que muitas dessas cirurgias estavam represadas há anos, principalmente para mulheres que esperavam por procedimentos ginecológicos. Esse é um olhar especial para quem mais precisa, e eu fico feliz em ver esse trabalho saindo do papel e acontecendo de verdade”, destacou o deputado Nicolau Júnior.

Mais de 380 mulheres estavam na fila à espera de cirurgias ginecológicas no município. Com a chegada do programa, esses atendimentos finalmente começam a ser realizados. A iniciativa também contempla cirurgias gerais, ampliando a assistência para a população do município.

O secretário Pedro Pascoal reforçou o papel do Estado na ampliação dos atendimentos e celebrou os resultados alcançados. “O Acre hoje lidera o ranking nacional em crescimento de cirurgias eletivas pelo SUS entre 2022 e 2024. Em 2023 realizamos quase 12 mil procedimentos, e seguimos com essa tendência. É um trabalho que tem feito a diferença na vida das pessoas”, afirmou o secretário de Saúde.

O prefeito Zé Luiz ressaltou o significado desse momento para o município. “Esse é um verdadeiro presente para Mâncio Lima. Justamente no mês das mães e no mês em que comemoramos os 47 anos da cidade, estamos vendo nosso hospital realizar cirurgias depois de mais de 25 anos. É um marco para a nossa história e para a vida de muitas famílias”, disse o prefeito.

Em Mâncio Lima, o que antes era espera agora é realidade. A ação mostra que, quando há união entre o poder público e comprometimento com as pessoas, os resultados chegam e mudam vidas.

