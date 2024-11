Ciro Gomes diz que Marina Silva “é odiada na Amazônia e no Acre”

Ciro lembrou sua passagem enquanto ministro da Integração Nacional no primeiro governo do presidente Luís Inácio Lula da Silva (2003-2006)

Com O Fator Oficial

O ex-presidenciável Ciro Gomes (PDT) participou essa semana do “RivoNews”, podcast apresentado por Cecília Flesch e Gabriel Sant’Ana Wainer. Como é de costume em sua trajetória política, Ciro lançou mais uma de suas “fortes” declarações contra um grande nome da política nacional. O alvo da vez foi a ministra do Meio Ambiente, Marina Silva (Rede). Segundo Ciro, a ministra “é odiada na Amazônia e no Acre”. O Acre é o estado onde nasceu a ministra.

O tema central da entrevista era a inserção do Brasil no cenário científico internacional. Além do ex-governador e ex-ministro, participou da conversa o renomado cientista brasileiro Sérgio Sacani. Quando a conversa passou a ser sobre desenvolvimento sustentável, Ciro lembrou sua passagem enquanto ministro da Integração Nacional no primeiro governo do presidente Luís Inácio Lula da Silva (2003-2006), mesmo período em que Marina Silva ocupava também o cargo de ministra do Meio Ambiente.

“A Marina é odiada na Amazônia e no Acre. Eu tive amizade com ela muitos anos, tenho respeito. Mas faz muito mal ao Brasil”. A declaração de Ciro referiu-se ao processo de licitação das obras da BR-163, também conhecida como “Rota do Oeste”, no trecho entre os estados do Mato Grosso e do Pará. De acordo com Ciro, a aprovação das obras era, durante seu primeiro mandato, um pedido expresso do presidente Lula. À época, a ministra Marina Silva posicionou-se contrária à ampliação da rodovia naquela região do país.

Ciro Gomes afirmou também que ameaçou demitir-se do cargo de ministro em cinco oportunidades, devido à resistência da ministra Marina Silva quanto às obras de transposição do Rio São Francisco. “Ela me atrasou dois anos”, afirmou Ciro sobre Marina.

Compartilhe isso: WhatsApp

Tweet



Telegram



Relacionado

Comentários