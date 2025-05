Circuito Country de Epitaciolândia começa com desfile e escolha da rainha do rodeio

Bombeiros e IML realizam resgate; identidade da vítima ainda é desconhecida, mas suspeita-se ligação com desaparecido de Xapuri

Um corpo masculino em avançado estado de decomposição foi resgatado no final da tarde desta quinta-feira (1º) no Rio Acre, próximo ao Bairro Raimundo Chaar, em um ponto conhecido como “Praia do Adolfo”. A operação contou com apoio do Corpo de Bombeiros do 5º Batalhão e da equipe de Perícia Técnica Criminal do Instituto Médico Legal (IML) do Alto Acre.

O cadáver foi avistado por moradores locais, que notificaram as autoridades. A equipe do Corpo de Bombeiros, comandada pelo sargento Sadik, localizou o corpo cerca de uma hora depois de iniciar as buscas nas proximidades da ponte Wilson Pinheiro, que liga Brasiléia à cidade boliviana de Cobija.

Segundo os peritos, o homem – de pele morena, sem roupas e calçado com tênis – estava possivelmente morto há pelo menos dois dias. O corpo foi encaminhado ao IML local, onde será realizada a tentativa de identificação.

Até o momento, não há registros de desaparecimento em Brasiléia ou Epitaciolândia. No entanto, a polícia investiga uma possível ligação com um desaparecimento ocorrido recentemente em Xapuri, município a cerca de 75 km da fronteira.

As autoridades também devem contatar a polícia boliviana de Cobija para verificar se há casos semelhantes registrados no país vizinho.



