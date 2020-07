A Justiça aceitou a denúncia do Ministério Público e cinco viraram réus no assassinato do casal de namorados Tereza da Silva Santos, de 64 anos, e Cosmo Ribeiro Moura, de 43, no dia 16 janeiro deste ano.

Justiça aceitou denúncia contra grupo pelo crime de duplo homicídio e os cinco devem ir a júri popular. Casal foi morto no dia 16 de janeiro no bairro Belo Jardim, em Rio Branco.

A casa das vítimas, no bairro Belo Jardim, região do Segundo Distrito de Rio Branco foi invadida e os dois foram assassinados a tiros e golpes de facão. O duplo homicídio foi descoberto quando o vizinho viu o carro do casal em cima da calçada, foi olhar, encontrou as vítimas e acionou a polícia.

Tereza era sogra da ex-secretária da Fazenda do Acre, Semírames Plácido Dias. Na época do crime, o governo do Acre chegou a publicar uma nota lamentando a morte do casal e afirmou que os órgãos de segurança estariam empenhados para prender os suspeitos.

Entre os acusados estão Marciano de Melo Marinho, Antonio Eliel de Sousa Gomes, Jefersson Almeida da Silva, Alisson Souza de Olinda e Francisco Almeida da Silva. A reportagem não conseguiu contato com os advogados dos réus até última atualização desta reportagem.

A denúncia já havia sido aceita, mas a defesa de Alisson Souza de Olinda entrou com recurso no Superior Tribunal de Justiça (STJ) pedindo nulidade por entender que não havia provas suficientes contra o acusado.

No entanto, o recurso foi negado e o STJ manteve a decisão de torna-los réus. Com a denúncia aceita contra os cinco pelo crime de duplo homicídio, eles vão a júri popular.

Motivação do crime

Após quase três meses de investigações, a Polícia Civil concluiu o inquérito da morte do casal.

Em entrevista exclusiva em abril deste ano, o delegado responsável pelo caso, Martin Hessel, afirmou que a motivação do crime foi porque a vítima Cosmo Ribeiro Moura confrontava a facção que atuava no bairro por não aceitar as determinações da organização criminosa.

“Pelo que foi apurado, o motivo do crime foi o fato do Cosmo confrontar esses criminosos em várias oportunidades anteriores, em situações de furto na casa dele, na casa da irmã dele. Ele não acatava as determinações da facção no local, até que culminou, infelizmente, com a morte dele e da mulher. Ela foi morta tendo em vista a tentativa de se defender e por ter conhecido alguns dos criminosos”, afirmou o delegado.

Inicialmente, a polícia suspeitou que o crime tinha ocorrido durante uma tentativa de assalto e que teria sido um latrocínio. Mas, essa hipótese foi descartada e ficou confirmado que o casal foi vítima de uma execução.

Ao todo, seis suspeitos foram indiciados pelo crime de duplo homicídio com as qualificadoras: motivo fútil, meio cruel e recurso que impossibilitou a defesa das vítimas e pelo crime de integração a organização criminosa.

Entre os seis indiciados, segundo o delegado, um seria o mentor do crime, o outro teria autorizado e os outros quatro foram os executores. Cinco suspeitos estão presos e um segue foragido.