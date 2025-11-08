Geral
Cinco pessoas são presas em operação integrada que marcou o encerramento de curso de segurança pública no Vale do Juruá
Forças estaduais e federais atuaram em megaoperação conjunta em Cruzeiro do Sul, Rodrigues Alves e Mâncio Lima
Cinco pessoas, entre homens e mulheres, foram presas durante uma operação integrada realizada entre a sexta-feira (7) e o sábado (8) nos municípios do Vale do Juruá. A ação marcou o encerramento do Curso Operacional Integrado de Segurança Pública (COISP) e foi coordenada pela Secretaria de Estado de Justiça e Segurança Pública (Sejusp), com participação de diversas forças estaduais e federais.
Durante a operação, as equipes realizaram 186 abordagens de pessoas, fiscalizaram 16 motocicletas e inspecionaram 11 veículos, além de efetuarem cinco prisões.
O curso e a operação reuniram agentes do Exército Brasileiro, Polícia Rodoviária Federal, Polícia Militar, Polícia Civil, Polícia Penal, Corpo de Bombeiros Militar e do Grupo Especial de Fronteira (Gefron). Com o término das atividades, uma megaoperação integrada foi deflagrada nos municípios de Cruzeiro do Sul, Rodrigues Alves e Mâncio Lima, com apoio do 6º Batalhão de Polícia Militar (BPM).
Segundo o coordenador do COISP, capitão Thales Campos, o objetivo foi “reforçar a presença do Estado nas áreas urbanas e periféricas, intensificar o patrulhamento ostensivo e preventivo em zonas comerciais e realizar incursões em locais com alto índice de criminalidade, com base em análise criminal”.
O oficial destacou ainda que ações integradas como essa são essenciais para fortalecer a cooperação entre as forças de segurança e ampliar a sensação de segurança da população. “Novas operações estão previstas para os próximos meses, com foco na repressão qualificada e na prevenção de crimes em todo o estado”, concluiu Campos.
Em Rio Branco, Polícia Militar detém dupla após tentativa de homicídio e apreende arma de fogo
Uma ação rápida da Polícia Militar do Acre (PMAC) impediu a fuga de dois suspeitos envolvidos em uma tentativa de homicídio registrada na noite desta sexta-feira, 7, nas proximidades do condomínio Eco Village, ao lado da Rodoviária Internacional de Rio Branco. A vítima, um vigilante de 37 anos, foi baleada na boca, pescoço e ombro direito, sendo socorrida pelo Serviço de Atendimento Móvel de Urgência (Samu) e levada à UPA do Segundo Distrito, onde permanece em observação.
A guarnição realizava abordagens de rotina quando recebeu, via rádio, a informação de disparos de arma de fogo em uma obra próxima ao local. Os policiais iniciaram patrulhamento pela rodovia AC-40 e avistaram cinco indivíduos encapuzados e vestidos de preto correndo pela via, vindos de uma área de mata atrás do canteiro de obras.
Durante a tentativa de abordagem, dois suspeitos se renderam, enquanto outros três conseguiram escapar. Um deles, de 22 anos, estava armado com um revólver artesanal calibre .32 e portava uma balaclava preta. Com ele foi apreendido ainda um facão artesanal e camisas escuras utilizadas durante a ação. O segundo detido foi um adolescente de 17 anos.
De acordo com o relato dos suspeitos, o grupo teria invadido o canteiro de obras com a intenção de roubar materiais de construção e ferramentas. Durante a ação, foram surpreendidos pelo vigilante, momento em que um dos criminosos efetuou o disparo que atingiu a vítima.
Os dois foram detidos e conduzidos à Delegacia de Flagrantes (Defla) junto com o material apreendido. A perícia técnica foi acionada e realizou os procedimentos no local, e o caso segue sob investigação da Polícia Civil, que deveá identificar e prender os demais envolvidos na tentativa de homicídio.
Acre reforça efetivo com a formatura de novos soldados do Corpo de Bombeiros
O governo do Acre, por meio do Corpo de Bombeiros Militar do Estado do Acre (CBMAC) realizou, nesta sexta-feira, 7, no Comando-Geral, em Rio Branco, a formatura de 56 novos soldados que concluíram o Curso de Formação de Soldados Bombeiro Militar (CFSD). A solenidade marca mais um passo no fortalecimento das forças de segurança pública do Estado, compromisso firmado pelo governador Gladson Camelí.
Com uma carga horária de 1.985 horas-aula, o curso seguiu a matriz curricular nacional das forças de segurança pública, orientada pelo Ministério da Justiça. Ao longo da formação, os novos bombeiros receberam instruções em disciplinas que abordaram desde técnicas operacionais até temas voltados à cidadania e inclusão, como libras, inglês e prevenção das violências e cultura de paz.
O comandante-geral do CBMAC, coronel Charles Santos, destacou que a formatura integra a política de fortalecimento da segurança pública do Estado: “Essa turma é fruto de um planejamento que começou ainda em 2022, com o concurso público. Agora, estamos concluindo a formação de 56 bombeiros, que irão reforçar as unidades do interior do Estado. Isso representa o compromisso do governo em otimizar e potencializar os serviços prestados à população acreana”, afirmou.
Durante o curso, os alunos participaram de diversas missões operacionais e ações sociais, como a Operação Inundação 2025, que prestou apoio a famílias atingidas por alagamentos em Rio Branco. Cada aluno realizou ainda 400 horas de estágio prático nos batalhões da capital, vivenciando atividades de salvamento, combate a incêndios e defesa civil.
O investimento em hora-aula ultrapassou R$ 200 mil, sem contar os custos com material didático, infraestrutura e logística. Segundo o comandante Charles, o Corpo de Bombeiros recebeu cerca de R$ 20 milhões em investimentos somente em 2025, reforçando a estrutura operacional da corporação: “Esses investimentos mostram o resultado de um trabalho sério. Estamos colhendo frutos concretos, como a redução de mais de 80% nas queimadas e derrubadas em comparação a anos anteriores, tornando o Acre exemplo para o país e o mundo”, destacou o coronel.
Entre os formandos, o sentimento era de realização e gratidão. O soldado Eric da Silva, um dos novos bombeiros, contou que o momento representa a conquista de um sonho: “Desde o início do concurso, lutei muito para estar aqui. Hoje, é a realização de um sonho meu e da minha família. Sou grato a Deus, à coordenação, ao comando e ao governo pela oportunidade de vestir essa farda e servir ao povo acreano”, declarou emocionado.
A formatura contou com demonstrações operacionais, nas quais os novos soldados apresentaram parte do conhecimento técnico adquirido durante o curso. A partir de agora, os formados passam a integrar as unidades do Corpo de Bombeiros em diferentes municípios do Acre, reforçando o efetivo e o compromisso de servir com coragem, disciplina e dedicação.
RBTrans se manifesta após protesto de moradores do Universitário sobre falhas no transporte coletivo
Moradores dos bairros Universitário I, II e III realizaram na manhã deste sábado (8) um ato de manifestação na praça David Antônio Abugoche, em Rio Branco, para denunciar a precariedade do transporte coletivo e a falta de abastecimento de água na região.
Entre as principais queixas dos manifestantes estão a demora dos ônibus, com intervalos que chegam a 1h30, veículos com portas travadas, quebras no trajeto e ausência de sinal sonoro para pedidos de parada. “Os ônibus estão sem condições de uso, com portas que não abrem e sem sirene. Muitas vezes temos que gritar pro motorista parar, está muito complicado”, relatou o presidente da Associação de Moradores do Universitário, Miquéias Oliveira.
Em resposta às reclamações, a Superintendência Municipal de Transportes e Trânsito de Rio Branco (RBTrans) reconheceu as dificuldades enfrentadas pela população e atribuiu os problemas a questões estruturais acumuladas há mais de duas décadas.
Segundo o órgão, desde a caducidade das antigas concessionárias em 2022, a Prefeitura mantém contrato emergencial com a empresa Ricco Transporte Eireli, o que garante a operação mínima do serviço enquanto o novo processo licitatório é finalizado.
A RBTrans informou que o edital para contratação definitiva de uma nova empresa está em tramitação, após a atualização de legislações municipais antigas. A previsão é de que o processo seja concluído ainda em 2025, abrindo caminho para a entrada de novas concessionárias e a renovação da frota.
O órgão afirmou ainda que mantém ações de fiscalização com apoio do Ministério Público do Acre, aplicando penalidades quando irregularidades são constatadas. Uma equipe técnica será enviada à linha que atende o Universitário para verificar as condições dos veículos e dialogar com a comunidade.
A RBTrans destacou também que respeita o direito de manifestação dos moradores, desde que de forma pacífica e apartidária, e reafirmou o compromisso com a melhoria do sistema.
Entre as medidas estruturais anunciadas, está o projeto da Prefeitura de Rio Branco para aquisição de 51 novos ônibus, sendo 45 modernos e 6 elétricos, por meio do Programa de Aceleração do Crescimento (PAC Mobilidade).
“O sistema de transporte passou por colapso total nos últimos anos, mas está em recuperação gradual. A licitação e a nova frota representam um passo decisivo para oferecer um serviço de qualidade e eficiência à população”, concluiu o superintendente da RBTrans, Clendes Vilas Boas.
