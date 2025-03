Cinco cidades do Acre estão entre as 10 mais poluídas do Brasil em 2024, aponta ranking internacional

O município de Sena Madureira ocupa o segundo lugar no ranking, seguido por Rio Branco (3º), Xapuri (8º), Manoel Urbano (9º) e Santa Rosa do Purus (10º)

Um levantamento da plataforma internacional IQ Air, que monitora a qualidade do ar em diversos pontos do planeta, revelou que cinco cidades do Acre estão entre as 10 mais poluídas do Brasil em 2024. O município de Sena Madureira ocupa o segundo lugar no ranking, seguido por Rio Branco (3º), Xapuri (8º), Manoel Urbano (9º) e Santa Rosa do Purus (10º). A lista foi liderada por Porto Velho, em Rondônia, e destaca a região Norte como a mais crítica em termos de poluição atmosférica no país. O estudo utiliza o Índice de Qualidade do Ar (AQI, na sigla em inglês), métrica internacional que mede a concentração de microgramas de partículas por metro cúbico (µg/m³). Altos índices de AQI indicam maior presença de poluentes no ar, o que pode trazer sérios riscos à saúde, como problemas respiratórios e cardiovasculares. Além das cidades acreanas, outras localidades do Norte e do estado de São Paulo completam a lista das mais poluídas. O resultado preocupa especialistas, que alertam para a necessidade de políticas públicas eficazes para reduzir a emissão de poluentes e melhorar a qualidade do ar na região. A poluição atmosférica é um problema global, mas o ranking da IQ Air evidencia a gravidade da situação na Amazônia e em áreas urbanas do Norte do Brasil. As queimadas, o desmatamento e a falta de fiscalização ambiental são apontados como alguns dos principais fatores que contribuem para o agravamento do problema. Enquanto isso, autoridades locais e organizações ambientais discutem medidas para combater a poluição e proteger a saúde da população. A conscientização sobre os impactos da degradação ambiental e a adoção de práticas sustentáveis são consideradas essenciais para reverter o cenário atual.

0 a 5 µg/m³: a qualidade do ar é considerada inofensiva pela Organização Mundial de Saúde (OMS).

5.1 a 10 µg/m³: a qualidade do ar é aceitável, no entanto, pode haver um problema moderado de saúde para uma pequena parcela das pessoas com doenças respiratórias;

10.1 a 15 µg/m³: índices são preocupantes para um número elevado de pessoas com doenças respiratórias. O público geral ainda não é afetado;

15.1 a 25 µg/m³: índices são pouco saudáveis, e a maioria das pessoas é afetada. Pessoas com doenças respiratórias podem ter sintomas graves;

25.1 a 35 µg/m³: muito prejudicial à saúde. Toda a população tem maior probabilidade de ser afetada;

A partir de 35 µg/m³: perigoso, todos podem sofrer efeitos mais graves para a saúde.

O levantamento indica que a cidade acreana com pior qualidade do ar, Sena Madureira, teve média de 27.3 µg/m³. A capital Rio Branco ficou com 23.6 µg/m³. Confira o ranking: Porto Velho (RO) – 29,5 µg/m³

Sena Madureira (AC) – 27.3 µg/m³

Rio Branco (AC) – 23.6 µg/m³

Osasco (SP) – 22,1 µg/m³

Rio Claro (SP) – 20,8 µg/m³

Ribeirão Preto (SP) – 19,9 µg/m³

Carapicuiba (SP) – 19,4 µg/m³

Xapuri (AC) – 19,1 µg/m³

Manoel Urbano (AC) – 18,7 µg/m³

Santa Rosa do Purus (AC) – 18,7 µg/m³ Queimadas e poluição

As queimadas foram um dos principais fatores responsáveis pelo aumento da poluição do ar em cidades acreanas em 2024, segundo dados divulgados por especialistas e organizações ambientais. O ano fechou com um aumento de 32% no número de incêndios em comparação com 2023, agravando a qualidade do ar e impactando a saúde da população. Durante o verão, o estado enfrentou uma seca severa, com rios e igarapés atingindo níveis críticos, o que contribuiu para o cenário alarmante de queimadas urbanas e rurais.

Rio Branco, capital do Acre, registrou a pior qualidade do ar entre todas as capitais brasileiras, com índices de poluição que chegaram a interromper as aulas em diversos municípios devido ao avanço da fumaça. A situação reflete um problema nacional: o Brasil teve um aumento de 46% no número de queimadas em 2024, elevando a concentração de dióxido de carbono (CO²) na atmosfera e agravando os efeitos das mudanças climáticas.

Hugo Monteiro, geólogo da ONG SOS Amazônia, destacou que o cenário das queimadas foi preocupante em todo o país. “Além dos impactos locais, como a piora na qualidade do ar e os riscos à saúde, as queimadas contribuem significativamente para o aquecimento global”, explicou. Ele reforçou a necessidade de políticas públicas eficazes para combater o desmatamento e os incêndios, além de conscientizar a população sobre os riscos das queimadas ilegais.

A combinação de secas prolongadas, altas temperaturas e práticas inadequadas de manejo do solo tem ampliado os focos de incêndio no Acre e em outras regiões do Brasil. Enquanto isso, autoridades locais e organizações ambientais buscam soluções para mitigar os impactos das queimadas, que afetam não apenas o meio ambiente, mas também a qualidade de vida das populações urbanas e rurais.

A prevenção e o controle das queimadas são considerados essenciais para reverter o cenário atual, com especialistas defendendo a adoção de práticas sustentáveis e o fortalecimento da fiscalização ambiental. Enquanto isso, a população continua sofrendo com os efeitos da poluição do ar, que incluem problemas respiratórios, cardiovasculares e o aumento de internações hospitalares.

“De acordo com o Copernicus (observatório europeu), o Brasil emitiu mais de 180 megatoneladas de carbono na atmosfera e todas essas emissões foram em decorrência dessas queimadas”, acrescenta o especialista. Ainda segundo Monteiro, as cidades do Norte ocuparam a maior parte das posições do ranking de cidades mais poluídas graças aos altos índices de queimadas registrados na região. “A região que mais registrou focos de queimada, de acordo com o INPE (Instituto Nacional de Pesquisas Espaciais)- e o bioma amazônico foi o mais atingido – registrou mais de 140 mil focos de queimada. E aí, mesmo com a queda do desmatamento, a gente sabe que teve uma queda no desmatamento. Mas o número de desmatamento ainda é muito grande, e a gente sabe que essa queda não tem muito o que comemorar, porque mesmo que não haja desmatamento, se há queimada, não tem como a árvore se recuperar após o fogo”, afirma.

Além das consequências sociais e de saúde ocasionadas pelos incêndios, o especialista chama atenção para os principais efeitos ambientais que as queimadas podem causar. O aumento na poluição atmosférica pode prejudicar os chamados “rios voadores”, como são chamadas as correntes de vapor de água que saem da Amazônia em direção a outras regiões do continente.

“Então, em estados como São Paulo, Rio de Janeiro e Minas Gerais, foram registrados também chuva ácida, chuva tóxica, por conta dessa contaminação desses rios voadores. Tudo isso por conta da grande quantidade de CO² que foi liberada na atmosfera por conta das queimadas”, finaliza.

Compartilhe isso: WhatsApp

Tweet



Telegram



Relacionado

Comentários