Por

Sete municípios do Acre receberam nesta quarta-feira (14) R$ 42 mil do repasse dos recursos financeiros de custeio, referentes ao primeiro ciclo de monitoramento de 2021 aos municípios habilitados ao Eixo Estrutura do Programa Nacional de Qualificação da Assistência Farmacêutica (Qualifar-SUS).

Acrelândia, Mâncio Lima, Brasiléia, Marechal Thaumaturgo, Porto Walter, Rodrigues Alves e Rio Branco recebem igualmente R$ 6 mil cada um para esse fim, que é basicamente a aquisição de medicamentos.